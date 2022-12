FOOTBALL- Infrastructure – Balary Stadium, un nouveau terrain synthétique à Anosizato

Sport, entretien et loisirs. Les particuliers et associations investissent de plus en plus dans la construction d’infrastructures sportives, en particulier des terrains synthétiques, dans la capitale et ses alentours. L’associa­tion Balary vient d’inaugurer ce week-end un terrain synthétique de football à 8, baptisé «Balary Stadium», à Anosizato Ouest, à 350m du premier virage à droite après le pont. C’est la troisième dans la même commune. Les jeunes et aussi les plus âgés, les associations ou aussi les sociétés, consacrent ces dernières années quelques heures d’entraînement et d’entretien par semaine. Cette ancienne rizière, transformée en terrain synthétique de foot à 8 ou à 9, est ouverte à tous sept jours sur sept, de 6h à 23h, grâce aux projecteurs installés autour du terrain. Quatre vestiaires pour quinze personnes chacun, avec toilettes et douches individuelles, sont à la disposition des locataires du site. Un gradin, d’une capacité de huit cents places, est construit sur un des côtés du terrain. Il y a aussi un parking qui peut recevoir vingt voitures. Le droit d’occupation du site est fixé à 50 000 ariary l’heure le jour ouvrable et 60 000 ariary pour le week-end. «Nous utilisons des panneaux solaires pour toutes les installations électriques… C’est un lieu idéal pour organiser un tournoi, ou aussi une journée récréative et sportive, car des chapiteaux peuvent y être installés» souligne Soloharilala Rabekijana, membre du comité de gestion du site.