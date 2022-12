FOOTBALL – Amical – Les Barea Chan et les expatriés de La Réunion se préparent

Les hommes de Romuald Rakotondrabe joueront leur premier match amical contre les expatriés de la Réunion ce samedi à Mahamasina. Les deux formations sont en regroupement depuis hier.

Regroupement final. Les Barea Chan rencontreront en match amical ce samedi à 14h30 au stade Barea les expatriés de la Réunion. Le match compte pour leur préparation à la phase finale du championnat d’Afrique des nations sans expatriés, du 13 janvier au 4 février 2023, en Algérie. Les protégés du sélectionneur Romuald Rakotondrabe sont en regroupement depuis lundi à Carion. Vingt joueurs ont suivi la première séance. Les autres ont rejoint le groupe mardi matin, dont les éléments du CFFA et Dato FC qui ont joué la quatrième journée à Manakara dimanche. Les joueurs du Fosa Juniors ont également été libérés hier matin. «Ils ont pris un peu de repos après le match très physique de ce dimanche et le président du club a préféré les libérer que ce mardi» explique le coach du club majungais Franck Rajaonari­samba.

La présélection est ainsi au grand complet. Trente-deux des trente-trois appelés sont en regroupement. L’unique absent est Philémon Rasoanandrasana, du Tsara­mandroso Formation FC, sanctionné suite à l’incident lors du match entre TFFC et Ajesaia à Ambohidratrimo.

«Nous avons consacré la première journée à la prise en main. Nous avons par la suite procédé aux tests physiques puis au travail technico-tactique» a confié le coach Roro. La majeure partie des expatriés sont aussi déjà au pays, treize en tout, dont Charles Glady­son Henri attaquant de l’AS Jeanne d’Arc, Fabrini Jean Razah attaquant de l’AS Excelsior, Bourahim Jaotombo milieu du Tampon FC, le défenseur de Ste Suzanne Theodin Ramananjary, Mithra Nicolas et Soiyfidine Madi respectivement milieu et défenseur de l’AS Jeanne d’Arc,… Trois autres sont arrivés hier après-midi, en l’occurrence Tojo Rabodoari­soa, Grégory Pausé gardien de but de l’AS Jeanne d’Arc, Florent Ichiza défenseur de St Paul FC, … Fabrice Rako­tondraibe, attaquant de JS Sainte Rosienne, débarquera jeudi.

Matches amicaux

L’attaquant du TFFC Philémon, qui compte trois buts à l’issue de la quatrième journée de l’OPL, suit la préparation avec la sélection réunionnaise vu qu’ il est le protégé du coach Asman Abdou.

La délégation réunionnaise est hébergée à l’hôtel Karibo à Analakely. «Mes éléments jouent dans différents clubs à la Réunion mais ils ont l’habitude de jouer ensemble à chaque fois que nous sommes disponibles… Nous avons fait aujourd’hui le travail de passes, la sensation du ballon, et nous accentuons au fur et à mesure, pour éviter les blessures. Nous prenons ce match au sérieux, c’est une occasion pour eux de montrer ce qu’ils ont dans le ventre» a souligné le coach Asman Abdou à l’entraînement d’hier. Jimmy Olivier Simouri, attaquant du St Denis FC, est déjà au pays mais il a dû encore aller à Toamasina, et va revenir très bientôt. Les deux équipes tâteront le terrain de Mahamasina ce vendredi. La délégation malgache, composée de vingt-quatre joueurs, ralliera la Tunisie le 2 janvier pour y poursuivre la préparation.

«Les trois équipes que vont rencontrer les Barea en amical en Tunisie sont en cours de confirmation car notre agent, le même que celui du Maroc, est encore retenu au Qatar. De nombreuses équipes s’y préparent avant le Chan, à savoir la RD Congo, la Côte d’Ivoire, le Soudan, la Libye… et nous jouerons contre celles qui ne sont pas dans notre groupe» précise Jocelyn Razafimamonjy.