FOLLE SEMAINE DE NOËL – Des musiciens internationaux à l’honneur

De la musique classique pour Noël. Fanja Andriamanantena, Weaver trio et Madagascar orchestra animeront la deuxième édition de la folle semaine de Noël, avec des musiciens internationaux tels que Nicolas Dautricourt au violon, Florent Heau à la clarinette et Samuel Étienne à la violoncelle. L’évènement se tiendra pendant deux jours à l’Institut français de Madagascar Analakely le vendredi 16 décembre à 19h et le samedi 17 décembre à 15h. Selon Christelle Ramanandraitsiory, responsable de Communication à l’IFM, la folle semaine de Noël marque la fin de l’année à l’IFM. « Il s’agit d’un concert de Noël basé sur la musique classique. Ce sera un événement exceptionnel, parce que c’est la première fois que nous faisons appel à des musiciens internationaux pour participer » ajoute t-elle. Les trois musiciens internationaux ouvriront les hostilités le vendredi 16 décembre à 19h. Le samedi 17 décembre à partir de 15h, en plus des chants de Noël, Fanja Andriamanantena, l’icône du jazz malgache, chantera ses titres phares comme « Tiako raha Ianao », « Ravin dohatoana » , « Matoa » et « Taratasy ho anao » avec Weaver Trio, durant la deuxième partie du spectacle.