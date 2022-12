ÉTATS-UNIS – MADAGASCAR – Une hausse de la subvention américaine annoncée

Le président de la République annonce une hausse des aides américaines de 400 à 500 millions de dollars pour l’année prochaine. Une résultante des efforts en matière de gouvernance, de prime abord.

Au beau fixe. C’est ainsi que Andry Rajoelina, président de la République, qualifie l’état des relations entre Madagascar et les États-Unis. Une réponse qu’il a donnée à une question qui lui a été posée durant sa rencontre avec des membres de la diaspora, à Alexandria, dans l’État de Virginie, hier.

Pour étayer ses propos quant à la qualité des relations malgacho-américaines, le locataire d’Iavoloha a annoncé une hausse des aides américaines pour l’année 2023. Le Président parle d’un montant oscillant entre 400 et 500 millions de dollars. Selon Lalatiana Rakotondrazafy Andria­tongarivo, ministre de la Communication et de la culture, également porte-parole du gouvernement, jusqu’ici les subventions américaines sont aux alentours de 110 millions de dollars.

À entendre les déclarations d’hier, ce bond du montant de l’appui financier que les États-Unis comptent allouer à Madagascar découle des efforts étatiques pour revenir dans la liste des pays “éligibles”, au Millennium challenge account (MCA). Il s’agit d’un programme de soutien financier du Millennium challenge corporation (MCC), une agence d’aide étrangère bilatérale créée par le Congrès américain en 2004.

La mise en place de l’agence de recouvrement des avoirs illicites et de l’Open Data a contribué à améliorer les notes de Madagascar dans la grille de notation pour l’éligibilité en tant que bénéficiaire du MCA, selon les explications. Deux initiatives pour renforcer la lutte contre la corruption et les malversations financières, et pour la transparence de la gestion des deniers publics.

Vingt critères

Pour avoir les faveurs du MCC il faut remplir vingt critères répartis en trois grandes rubriques que sont la bonne gouvernance, l’investissement dans le capital humain et la liberté économique. Dans le “scorebook”, des évaluations au titre de l’année 2021, publié cette année, les notes de la Grande île indiquent qu’elle a coché douze des vingt cases. Elle performe en matière de droit démocratique selon le document. À la lecture du document, Madagascar doit encore renforcer ses efforts dans la lutte contre la corruption.

Dans un communiqué qui fait écho de la rencontre entre Andry Rajoelina et Alice Patterson Albright, présidente directrice générale du MCC, en avril, la présidence de la République affirme toutefois que Madagascar est sur la bonne voie pour revenir dans le programme MCA. “Madagascar dépasse 50% des conditions pour avoir le « score card » MCC et est éligible pour bénéficier de l’aide financière de cette institution américaine (…)”, se réjouit cette missive.

Des indiscrétions techniques confirment que, sauf baisse de performance, la Grande île a de grandes chances de figurer dans la liste des pays éligibles à l’aide du MCC pour 2023. La hausse des subventions américaines annoncée par le locataire d’Iavoloha, hier, est un bon signe, de prime abord. Comme expliqué par le “scorebook”, l’avantage est que “(…) l’assistance du MCC offre aux pays sélectionnés une possibilité d’identifier leurs propres priorités pour parvenir à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté”.