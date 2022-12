CONCERT – Lalie, de nouveau sur scène

Hanitriniala Lalie Louise Andriamazava, ou Lalie, revient sur scène après des années de silence.

Un nouveau départ. Les fans seront de nouveau à l’écoute de a belle voix de la chanteuse Lalie. Un cabaret avec l’artiste se tiendra au « Galet MM» Manakambahiny le 23 décembre à 20h.

Pendant 1h30 à 2h, elle chantera tous les titres qui ont fait sa célébrité, comme «Feo roa», «Ho aiza anefa» et «Mbola fay».

Le concert « Lalie tsotr’ izao » est à l’ initiative du restaurant « Le Galet MM » et Lalie. L’événement n’est pas une collecte de fonds ou un SOS mais c’est pour relancer la carrière artistique de la star. Nous montrerons que Lalie est toujours dans ses cordes afin que ses fans puissent apprécier son talent et sa qualité vocale explique Mami, gérant et fondateur du restaurant « Le Galet MM » Manakambahiny.

Aucun changement

Malgré des années en dehors de la scène, la voix d’or de Lalie n’a subi aucun dérèglement, sa performance est restée intacte. «Nous préparons actuellement le spectacle avec Lalie. Ce qui est étonnant, c’est le fait qu’elle a pu conserver sa voix après toutes ces années. Concernant l’organisation du spectacle, nous l’avons concocté depuis longtemps, bien avant la vidéo qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux » ajoute t-il. Ce sera la seule date organisée pour 2022. Mais l’année prochaine réserve un calendrier chargé pour la promotion du second album de la star à travers des concerts.