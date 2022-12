ATHLÉTISME – Quarante athlètes partiront en stage à l’extérieur

Aucun nom n’a filtré pour le moment. L’État se réveille de sa torpeur, en espérant que ça dure. À moins de 9 mois du début des JIOI de 2023, l’État, par l’intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des sports, enverra plus de 100 athlètes et techniciens suivre des stages de perfectionnement à l’extérieur, au début de l’année 2023.

Pour l’athlétisme en particulier, l’objectif est d’engranger le plus de médailles d’or possibles et les athlètes malgaches en sont capables. Le DTN de la Fédération malgache d’athlétisme Hery Rambeloson a expliqué: « Cela fait longtemps que nous attendons cette bonne nouvelle. Espérons que l’État ne fasse pas fond bond au dernier moment comme ce qu’il s’est passé dernièrement à la CJSOI. Nous avons déjà reçu des consignes pour dresser les noms des athlètes bénéficiaires de ce stage de perfectionnement : 25 athlètes pour Dakar et 15 athlètes pour la Chine ».

Lors de la réception de la Grande île des Jeux des îles de l’océan indien à la maison en 1990 et en 2007, Madagas­car a assuré la première place grâce à l’athlétisme. En 1990, après les Jeux de la Commu­nauté (13-19 avril 1960), Madagascar accueillait pour la deuxième fois de son histoire un événement sportif d’une telle envergure.

Respect des engagements

Il s’agissait des troisièmes Jeux des Îles de l’océan Indien, du 24 août au 2 septembre 1990, principalement à Antananarivo. Tant sur le plan organisationnel qu’au niveau de l’hospitalité des Malgaches, tous sont unanimes pour dire que cette édition aura été une réussite sur toute la ligne pour ce rendez-vous vécu pleinement dans la fierté et aussi dans l’amitié. Le thème , unité de tous les peuples de l’océan Indien, a été repris en chœur tandis que Maki la mascotte, représentant un lémurien à queue annelée, aura également séduit tous ceux présents de par son énergie débordante (Médailles: 155 médailles dont 56 d’or, 52 d’argent et 47 de bronze).

En 2007, Madagascar a hébergé pour la seconde fois, du 9 au 19 août, les JIOI. Madagascar a fini en tête du classement en termes de médailles, totalisant 235 dont 100 d’or, 79 d’argent et 56 de bronze. La finale de football, perdue par les locaux face à La Réunion, a laissé un goût d’inachevé aux Malgaches. Les Mahorais, eux, ont pris le bronze aux dépens du club Maurice.

Pour l’année 2023, finir en tête du classement général est un grand challenge pour Madagascar. Les îles voisines se sont déjà préparées depuis bien longtemps. À titre d’exemple sur son budget pour les JIOI de 2023, Maurice a octroyé 5 021 000 000 ariary à la préparation des athlètes pour diverses compétitions. À cela s’ajoute une subvention de 1 506 300 ariary aux athlètes professionnels pour l’achat de leurs équipements. Quant à Madagascar, un budget d’un montant de 8 milliards d’ariary est prévu dans la loi de finances rectificative à titre de préparation de 1 175 athlètes, 77 entraîneurs et 160 médecins et kinésithérapeutes suivront, selon la communication verbale du conseil des ministres mi-juillet.