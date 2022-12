APMF MAHAJANGA – Le tableau météorologique inauguré

Un des principaux événements de la JM-JGM était l’inauguration de l’infrastructure importante utile pour le transport maritime à Mahajanga. Le nouveau tableau météo­rologique est installé, sur la plateforme au quai orange, près du quai des boutres, dans le cadre de la sécurité et de la prévention des accidents en mer. Le directeur de l’APMF à Mahajanga, Jacquis Georges Rainimbah, a expliqué l’uti­lisation du tableau aux autorités, durant la célébration de la JM-JGM, vendredi dernier. « Les navires et vedettes doivent consulter le tableau avant chaque départ. Les diffé­rentes destinations sont également affichées ainsi que les types de navires et embarcations. Le vert signifie une autorisation d’embarquement et le bateau pourra naviguer, tandis que la couleur rouge annonce qu’il est interdit de naviguer », a expliqué le directeur. Elle a été clôturée par une présentation à la salle de conférence de l’École Nationale de l’enseignement maritime, ENEM. Par ailleurs, le DG de l’APMF a aussi souligné les priorités pour l’année 2023. « Nos efforts seront surtout concentrés sur la sécurité et la protection contre les accidents en 2023. La construction des navires sera améliorée et les matériels utiles pour la sécurité seront vulgarisés. Mais surtout, nous allons renforcer les visites et inspections des navires. Le code du transport maritime est déjà déposé auprès du gouvernement et sera bientôt présenté à l’assemblée nationale ainsi qu’au sénat. Tandis que la ratification de la convention sur le travail maritime 2006 sera également remise au gouvernement et au niveau des instances parlementaires. Ces documents sont tant attendus et utiles pour les marins à Madagascar », a déclaré Jean-Edmond Andrianantenaina. La visite du chantier de construction du port de Katsepy était également au programme de la dernière du samedi.