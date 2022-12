ANTSIRANANA – Vers la mise en norme du Bazarikely

10 893 682 715 ariary hors-taxe est le montant alloué pour la réhabilitation du marché de Bazarikely afin de le moderniser. Il s’agit d’un financement du gouvernement français à travers l’Agence Française de Développement. Enfin, la réhabilitation du marché Bazarikely a lieu pour la mise en œuvre du PADEVE ou Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Équilibre, un programme de développement urbain initié en 2011 par le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF) de l’époque. Parallèlement au projet du Grand Antananarivo, qui a été initié en 2007, le PADEVE constitue la contrepartie provinciale des programmes de développement urbain au sein du MATSF dans un objectif d’aménagement et d’équilibre territorial au niveau national. Selon les explications, le PADEVE a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des populations des centres urbains des provinces de Madagascar, plus précisément les villes d’Antsiranana, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Antsirabe et Toamasina , sur la base de renforcement de capacités, d’appui institutionnel en matière de planification urbaine et pour certaines villes d’investissement en équipements et infrastructures. Le contrat a été signé le 16 novembre dernier et l’entreprise Sogea Satom qui a obtenu le marché qui a été notifié le 1er décembre. 10 893 682 715 ariary hors-taxe est le montant alloué pour cette réhabilitation financée par l’Agence Française de Développement (AFD).