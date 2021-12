Ressources naturelles – Itasy, vivier des trafics forestiers?

La région Itasy est-elle devenue une plaque tournante des trafics des ressources naturelles? La question se pose en se rendant compte d’un trafic, un véritable digne de nom, des produits forestiers appréhendés dans la nuit du 7 décembre dernier à l’entrée de Miarinarivo, sur la RN1. En effet, à cette date, un convoi de douze camions transportant 2 055 bois ordinaires, sans aucun papier a été intercepté par des éléments de la compagnie de gendarmerie de Miarinarivo pour des infractions à la législation forestière. Non seulement, ces produits ne disposent d’une quelconque paperasse administrative, mais les réglementations en vigueur n’autorisent pas non plus de transport de nuit des bois, pour dire qu’il y a là une irrégularité totale. D’autant plus qu’il s’agit d’un convoi de … douze camions !

Le numéro deux du ministère de l’Environnement et du développement durable, MEDD, le magistrat Moïse Rasamoelina et le directeur des Aires protégées, des ressources naturelles et des écosystèmes dudit département, Rinah Razafindrabe ont fait le lendemain un déplacement sur place avec des Officiers de Police Judiciaire de l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULP), pour prendre en main l’affaire. Selon des informations reçues vendredi dernier, les bois émanant de 6 camions déchargés (6 autres sont encore en cours de déchargement) composés de centaines de bois sont séquestrés au sein de Travaux publics de Miarinarivo. Sont verbalisés comme complices de ce trafic, les 12 chauffeurs des camions et 2 autres personnes censées propriétaires des véhicules.

Les premières enquêtes locales sont à la recherche des trois autres concitoyens déclarés comme acteurs principaux des infractions. Le MEDD qui se campe à l’application de la tolérance zéro face aux trafics des ressources naturelles et crimes environnement aux salue la collaboration franche de la compagnie de la gendarmerie de Miarinarivo Itasy ainsi que l’alerte des concitoyens de bonne volonté dans cette affaire. Pourquoi se douter de la région d’Itasy? « Pour la simple raison, qu’il y a environ trois semaines passées, les démembrements du MEDD à Arivonimamo ont trouvé 999 palissandres dans une localité à Imerintsiatosika. Dont une bonne partie de ces bois ne dispose pas d’autorisation, ni de stock, encore moins de transport », explique un conseiller technique du MEDD.