Rassemblement – Pas de mesures restrictives

Les rassemblements sportifs et culturels restent autorisés, à l’approche de la fête de Nativité, malgré l’explosion des cas de coronavirus. Aucune mesure restrictive n’est au programme, pour le moment. « Ce n’est pas de notre ressort d’interdire les rassemblements. C’est le Conseil des ministres qui en décidera », lance le général Angelo Ravelonarivo, préfet de police d’Antananarivo, hier.

Ainsi, aucun événement culturel et sportif, prévu se tenir, dans les prochains jours, n’est annulé. La foule est même invitée à venir à de grands évènements en marge de la fête de Nativité. À l’instar du « Noelintsika 2021 », qui se tiendra au stade Barea Mahamasina, du 18 au 29 décembre, avec des spectacles, des animations foraines pour enfants et des animations diverses, au programme. Des projections de film, et d’autres événements.

De quoi faire trembler les professionnels de santé. « En principe, avec l’évolution de l’épidémie de coronavirus actuelle, les rassemblements ne doivent plus être autorisés. Des petites fêtes, peut-être. Mais les grandes fêtes, réunissant un grand nombre de personnes, surtout, dans un endroit clos, sont dangereuses, face à cette hausse des cas », indique un spécialiste de la Santé publique.

Gestes barrières

Les seules mesures en vigueur pour limiter la transmission du virus de Covid19, sont le respect des gestes barrières. Cela fait deux semaines que la préfecture de police d’Antananarivo a annoncé le contrôle du port de masque, pour tous ceux qui sortent de chez eux, de l’utilisation des gels désinfectants ou du lavage des mains, à l’entrée des bureaux administratifs, des moyens de transport en commun et des écoles. Mais jusqu’à hier, le port de masque et l’usage du gel désinfectant restent facultatifs. De nombreux passagers de véhicules de transport en commun dans la ville d’Antananarivo, des agents de l’État ne portent pas de masque dans leur bureau, mais ne sont pas sanctionnés. Le général Angelo Ravelonarivo a souligné, hier, qu’à compter de ce jour, les opérations de contrôle des mesures barrières vont s’intensifier à Antananarivo.