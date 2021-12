Enrichissement sans cause – Des avoirs illicites estimés à 111 milliards d’ariary

Cent onze milliards d’ariary. Une somme colossale. C’est le montant que l’État pourrait recouvrer suite à ses décisions de « dénicher » les avoirs illicites. Si l’on en croit à l’estimation des Pôles anticorruption durant la conférence-débat sur la lutte contre ce fléau, la semaine passée à Fianarantsoa.

La participation des simples citoyens a marqué ce « procès d’intention » à l’encontre des insaisissables présumés coupables. La plupart des intervenants voulaient savoir comment s’organise le retour de ces trop-perçus indus dans la Caisse de l’État pour être réinvestis dans des causes communautaires ». En réalité, beaucoup commencent à remarquer qu’il existe une pléthore d’organismes oscillant autour de la lutte contre la corruption et des manœuvres financières frauduleuses. Bianco, PAC, Samifin, CSI et le décret portant création de l’Agence de recouvrement des avoirs illicites Arai, a été pris en Conseil des ministres le 29 septembre. Sans que des résultats probants soient obtenus. Aucun gros bonnet notoire n’a été appréhendé. En France, en guise d’illustration, un compte bancaire dissimulé en Suisse a fait tomber Jérôme Cahuzac, ministre français de l’Économie et des Finances sous François Hollande. Ici, beaucoup sont convaincus que cette lutte contre la gangrène de la société, en phase terminale, n’a aucune chance d’aboutir. Pire, tout le monde s’en accommode.