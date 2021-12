Approvisionnement – Les coupures d’eau persistent dans la zone Sud

Après l’implosion de la semaine dernière, née des coupures d’eau incessantes dans le fokontany Tsarahone­nana, Ambatomaro, d’autres parties ont grossi les rangs des zones où une coupure a duré des jours. C’est le cas par exemple à Andoharano­fotsy où encore à Iavoloha, « Ça fait des jours que nous n’avons pas eu d’eau dans notre quartier », indique un père de famille.

Andoharanofotsy, Anka­raobato ont été les plus concernés. Même cas à Iavo­loha, avant de s’assécher complètement, l’approvisionnement en eau dans cette partie ne fonctionnait qu’à 2 heures du matin. « C’est très tôt le matin que je suis obligée de m’approvisionner en eau, ainsi je dois faire en sorte d’avoir des stocks d’eau en bidon au cas où… », témoigne Didier, un habitant d’Andoharano­fotsy. Les habitants des quartiers concernés par la coupure se plaignent. « Notre vie quotidienne dépend de l’eau, cette coupure dévient irritante », ajoute un autre habitant. Pour le problème dans la zone sud, la JIRAMA avait apporté des explications sur cette coupure incessante. Selon une source, il s’agissait de travaux d’amélioration de l’alimentation en eau effectués dans la zone Sud, dont dans le quartier Ambo­anjobe et les autres quartiers comme Andoharanofotsy et Tanjombato. L’approvisionne­- ment en eau se fait progressivement au niveau des zones concernées depuis hier soir, selon encore la JIRAMA.