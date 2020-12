Vente de voitures d’occasion – Un parking de cinq-cents places à ériger à Andohatapenaka

Des places de parking seront libérées dans la ville d’Antananarivo. Les véhicules d’occasion en vente ne devront plus stationner dans le centre-ville. Un parking dédié à la vente de voitures d’occasion sera érigé à proximité du stade Maki d’Andohatapenaka. Il pourra accueillir près de cinq cents véhicules, selon la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA).

Les travaux devraient commencer avant la fin de l’année, indique le magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, sur sa page Facebook, hier. Les déblais issus des travaux de réparation des routes aux 67 Ha seront utilisés pour la construction de ce nouveau parking.

Stationner dans la capitale est de plus en plus difficile faute de parc de stationnement. Les véhicules en vente encombrent une grande partie des places, dont celles à Analakely et à Anosy.

La CUA pense résoudre ce manque de parking avec la construction de cette nouvelle infrastructure. Naina Andriantsitohaina souligne qu’il s’agit d’un projet du Fonds de développement local (FDL), rendu possible grâce à la Présidence de la République ainsi que le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation