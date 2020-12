Tourisme local – La destination Analamanga se repositionne

Dans un contexte difficile après la pandémie, le tourisme local tente de se relever avec les moyens du bord.

La fin de semaine aura été l’occasion pour les acteurs du tourisme local de marquer le coup et clôturer en beauté l’année d’activités 2020. Le cyclotourisme et les randonnées pédestres ont ainsi été à l’honneur dans la région Analamanga. En effet, les recommandations du tourisme solidaire trouvent un champ d’application tout indiqué dans les campagnes de l’Imerina, en ce sens que c’est un tourisme qui ne profite pas qu’aux seuls visiteurs.

Les offres de randonnée y tiennent une place importante, et chaque sortie voit une importante participation d’étrangers de passage ou résidents. S’y ajoutent des nationaux désireux de redécouvrir des valeurs, des paysages, leur propre identité. « La randonnée dans la campagne d’Analamanga est un sport « soft », sain, et instructif. Avec un paysage orné des plus beaux Tamboho, ces murs de protection en terre battue qui défient le temps alors que les demeures qu’ils étaient censés protéger ne sont plus que ruines quand elles n’ont tout simplement pas disparu » argue Mavonavalona Rakotoson, une des participantes de la randonnée reliant Talatany Volonondry à la colline sacrée d’Ambohi­manga samedi.

Madagascar est traditionnellement fort en tourisme culturel raison pour laquelle l’office régional du tourisme d’Analamanga (ORTANA) concentre ses efforts sur ce point pour tenter de relancer le secteur après la pandémie. Dans le même esprit, l’ORTANA a aussi organisé dernièrement la première édition de « Ultra Trek des Collines Sacrées », une randonnée de 182 kilomètres qui a relié les Collines Sacrées de l’Imerina. L’idée d’organiser cette randonnée est née du constat que la région Analamanga dispose de ces collines sacrées de renommée nationale et internationale, qui n’attendent qu’à être capitalisées et valorisées.

Objectifs

Le tourisme qui table, jusque-là, sur 7% au Produit Intérieur Brut (PIB), pourrait devenir un véritable levier du développement. Le ministère et les acteurs dans le secteur sont convaincus que le pays peut mieux faire et aller jusqu’à 15% du PIB. La promotion du tourisme national figure dans le plan de relance du secteur, par le ministère chargé du Tourisme.

« Nous nous étions fixés un objectif assez ambitieux d’accueillir 500 000 visiteurs d’ici horizon 2023. Nous étions sur la bonne voie en 2019, Madagascar a enregistré 303 717 visiteurs et battu son propre record datant de 2008. Cette crise sanitaire a mis à plat notre élan mais nous n’envisageons pas d’en rester là. Nous comptons reprendre les choses où elles étaient », s’enthousiasme Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme, des trans­ports et de la météoro­logie à l’occasion de sa participation à l’événement K-VTT, samedi dernier à Ambohi­manga. La réalisation de cette vision est basée sur des piliers tels que la diversification des offres touristiques d’où l’initiative du K-VTT. L’événe­ment qui a été clôturé samedi aura été la première grande manifestation autour de la culture du vélo et du tourisme interne.