Taolagnaro – Un gendarme soupçonné de viol

Du jamais vu, si son inculpation est justifiée. Un gendarme hors classe est incriminé pour avoir abusé sexuellement d’une fille de 13 ans, mercredi 9 décembre, entre 16 heures et 17h 30, à côté du Centre de traitement Covid-19 à Lafitsinana, Taolagnaro.

Le gendarme incriminé a été mis en garde-à-vue. Certaines sources avancent qu’il sera traduit au parquet ce jour. D’autres assènent que la procédure n’est pas encore clôturée. « Quelques témoins devront être auditionnés. Le médecin n’autorise toujours pas l’enquête de l’enfant puisqu’elle est très traumatisée », raconte un officier supérieur au commandement du groupement de la gendarmerie à Anosy. Selon lui, le viol a vraiment eu lieu. La fille est soignée au centre Vonjy, dans l’enceinte du centre hospitalier de référence régionale (CHRR) local, à cause d’une hémorragie.

« L’enquête suit son cours. Le gendarme est soupçonné par la famille de la victime d’être l’auteur du crime », souligne l’officier supérieur.

« En réalité, il n’existe plus rien dans ce centre de traitement Covid surveillé par des militaires. Il avait été sécurisé par la gendarmerie, la police et l’armée pendant qu’il était opérationnel. Ce mercredi, le gendarme, étant en civil, y est passé. Il est soupçonné par la famille. Pourtant à ce stade, on ne peut ni confirmer ni infirmer son implication », d’après les explications reçues.