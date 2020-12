Lien de parenté naturel

À trop vouloir se laisser emporter par l’ivresse de la mégalomanie qui l’a hissé au-dessus du pinacle où il règne en tyran sur la nature, l’homme a fini par détruire son unique maison: la terre brûle et sa capacité naturelle à nous abriter faiblit à mesure que, sous l’effet des actions humaines, l’usure marque, à une vitesse exponentielle, son toit et ses murs. On connait tous plus ou moins, sans s’alarmer, la menace que représente l’ampleur du trou de la couche d’ozone. Et les arbres, murs et piliers qui assurent le maintien de l’édifice, s’effondrent à un rythme infernal.

« Les arbres soutiennent le ciel. Si nous coupons les arbres, le ciel risque de nous tomber sur la tête. » La civilisation maya, qui nous a laissé ce dicton qui semble être destiné à l’homme de notre siècle, a compris l’importance de la préservation des arbres que nos contem­porains exterminent. Mais à l’éphémère ascension, que peut donner la déforesta­tion, répond une chute, celle du ciel, qui est plus terrible et permanente.

Dans son roman écologiste L’arbremonde (2018), Richard Powers a écrit « Vous et l’arbre de votre jardin êtes issus d’un ancêtre commun. Il y a un milliard et demi d’années, vos chemins ont divergé. Mais aujourd’hui encore, après un immense voyage dans des directions séparées, vous partagez avec cet arbre le quart de vos gènes. » Ce qui implique que couper les arbres, c’est se tuer.

Pour survivre, l’homme doit retrouver ce sentiment d’affiliation, ce lien de parenté avec la nature, renié et oublié mais qui es t pour tan t une relation d’interdépendance: la nature détruite serait un prélude à la dégringolade de l’humanité dans le gouffre de la désolation par un effet domino, qui impacte déjà considérablement l’humanité qui subit de plein fouet les conséquences intenables du réchauffement climatique.

L’homme s’est fourvoyé quand il s’est cru capable de s’émanciper de la nature, quand il n’a vu en cette dernière qu’une réserve de moyens au service des intérêts humains. Martin Heidegger a illustré le contraste, entre deux visions de la nature, par la comparaison entre une centrale électrique et un pont en bois. Quand on traverse le pont, on contemple le fleuve et le paysage et on communie avec la nature: on habite la terre en poète. Et la poésie disparait avec la technique représentée par la centrale électrique, incapable de voir l’âme du fleuve transformé en objet fournisseur d’énergie.

« Nous sommes entrés en guerre contre Gaïa » écrit James Lovelock. Gaïa, un nom issu de la mythologie grecque pour personnifier la Terre, est cette mère à nous tous et principale victime de l’Anthropocène (l’ère actuelle, celle de la modification de l’écosystème par l’homme). Gaïa, martyrisée, nous punit alors par le feu, la sècheresse, … Sa fureur ne pourra être calmée que par notre réconciliation avec elle: rétablir le lien familial naturel perdu.