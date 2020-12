Douane – Le basculement vers les scanners 3D envisagé

Technologie obsolète. C’est en ces termes que la direction générale des douanes (DGD) définit le matériel de scanning utilisé présentement avec un système 2D. C’était à l’occasion d’une conférence-débat organisée par la DGD portant sur les thématiques de la redevabilité, la corruption ou encore le développement économique, à l’hôtel Centell à Antanimena. Lainkana Zafivanona Ernest, DGD d’expliquer: « En ce moment, le matériel fonctionnel dans les systèmes de scanning de la douane relève encore de l’utilisation de la technologie 2D, vieille de quinze ans qui ne permet plus d’assurer un résultat fiable pour les contrôles effectués par les agents de la douane. Le remplacement de ces matériels est en cours ».

En ce sens, le partenariat établi depuis quelques années entre la DGD et la société SGS, chargée de l’exploitation de ces matériels est maintenu. Selon le premier responsable de l a douane, celle-ci ne cherche plus d’autres partenaires sur ce projet dans la mesure où l’expérience de la SGS n’est plus à confirmer sur le sujet. Cependant, le contrat du prestataire a mué sous forme exceptionnelle.