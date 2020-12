Une terrible embardée d’une Mitsubishi Pajero a coûté la vie à trois de ses occupants, dans la nuit de vendredi à samedi, à Alasora. La police a constaté un excès de vitesse.

Un accident mortel qui fait froid dans le dos. Trois jeunes hommes âgés de 21, 23 et 35 ans ont trouvé une mort tragique dans l’embardée de leur véhicule tout-terrain de marque Mitsubishi Pajero. Cela s’est produit dans la nuit de ven­dre­di à samedi, sur une ligne droite, dans le secteur Sud Ambohipo, de la commune d’Alasora. Le drame n’a laissé qu’un seul survivant.

Selon un responsable de la police du commissariat central d’Avaradrano, en s’appuyant sur le rapport de ses hommes, le 4×4 allait atteindre la sortie vers Ambohimanambola. « Il n’y a eu aucune voiture contre elle. Elle s’est subitement déportée et a fait des tonneaux au cours desquels tous les trois ont été projetés à l’extérieur du véhicule. Ils sont décédés sur le coup à cause de la violence des chocs », explique-t-il.

« La voiture a été complètement endommagée. Les victimes étaient frères et ils venaient d’Ankazomanga. Leurs corps ont déjà été récupérés par leur famille », ajoute-t-il. « C’était à trente mètres du pavillon bleu. Les explosions qu’ont produites les chocs, ressemblaient à des feux d’artifice. Nous avons réelle­ment été émus en les entendant. Or, c’était le véhicule qui a terminé sa course au bord de l’Ikopa », témoigne un riverain.

Feux d’artifice

La Mitsubishi aurait roulé trop vite, et en plus, la chaussée était glissante. Elle a percuté un bus garé au bord de la route et un poteau. Autre­ment, elle se serait enfoncée dans l’eau, comme l’a rapporté un automobiliste. Le bus a apparemment subi d’importants dégâts sur sa partie arrière.

« L’accident s’est produit près de chez nous. Je ne dormais pas encore à ce moment là, je n’osais pas sortir, j’ai cru qu’il s’agissait de feux d’artifice », réagit un autre riverain. D’après les constatations de la police nationale, un­ excès­de ­vitesse a été à l’origine de cet accident mortel.

L’émotion reste toujours vive dans le voisinage du lieu de l’accident. Une foule de badauds s’y est attroupée, hier matin, observant le 4×4 réduit en un amas de ferrailles.