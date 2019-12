Un modèle de développement intégré

« Pour que la mer ne soit plus la limite de notre rizière »

Savez-vous quel prêtre canadien était-il surnommé Rakotomalala ? Dans quelle discipline sportive Jean-Baptiste Ramarozatovo excelle-t-il ? Et quel Prix Nobel l’écologiste Wangari Muta Maathai a-t-elle reçu ? Les articles de Tom Andriamanoro de ce jour vont s’efforcer de satisfaire votre curiosité.

Les habitants du quartier défavorisé d’Andohatapenaka l’appelaient tout simplement Rakoto. D’autres allaient encore plus loin dans l’affection qu’ils lui portaient, car pour eux il était… Rakotomalala. Ce « Rakoto qu’on aime », pour donner à ce nom sa traduction étymologique, c’était le Père jésuite Jacques Couture, venu de son Québec natal, pour atterrir dans un environnement de bidonvilles à l’autre bout du monde. Et pourtant, chez lui il était député du Parti Démocrate avant d’intégrer le gouvernement progressiste du Premier ministre René Lévesque. Une belle carrière toute tracée, à laquelle l’esprit missionnaire décida de mettre fin en lui donnant une toute autre orientation : Andohatapenaka et ses taudis. Comme quoi certaines voies sont insondables.

Jacques Couture se distingua lors des inondations de 1982 par des actions en faveur des sinistrés : distribution classique de nourriture, de médicaments d’urgence, de couverture en collaboration avec Caritas. Par la suite le comité des sinistrés commença à voir plus grand et se tourna tout naturellement vers le Père curé censé pouvoir trouver plus facilement les moyens nécessaires. Une enquête effectuée auprès de la population permit de dégager les priorités : dispensaire, scolarisation et alphabétisation, agriculture notamment le riz… Ainsi naquit le Conseil de Développement d’Andohatapenaka (CDA) à l’entrée de la route-digue. Une association à but lucratif fut créée en 1987 dans le but de pérenniser les actions développées. Le Père Jacques Couture se donna corps et âme jusqu’à sa retraite pour mettre sur pied un réseau de collaboration et de partenariat sans lequel rien n’aurait été possible au regard de l’immensité de la tâche.

Parmi les partenaires officiels dont bénéficia le projet, citons Développement et paix (Canada), Misereor (Allemagne), Enfance et Partage, et le Secours catholique (France). À ce partenariat s’ajoutaient les actions plus ponctuelles mais tout aussi indispensables de Médecins sans frontières (France), la Représentation de l’Unicef à Madagascar, la Coopération française, et le Fonds canadien pour les initiatives locales. Une autre liste toute aussi importante pour le Centre est celle des donateurs. On y trouve notamment des ambassades et institutions internationales, ainsi que des associations comme le Comité catholique contre la faim, Bazar sans frontières, Collaboration santé internationale.

Approche participative

Financé par des subventions et dons privés, le Conseil de Développement d’Andohatapenaka fonctionne sur la base de programmes triennaux, et demeure tributaire des engagements des contributeurs. 70 % des dotations budgétaires sont orientées vers les projets de développement. Les revenus générés par les unités de production (atelier de bois, atelier de fer, décortiquerie, artisanat…) sont alloués à l’appui aux projets de l’association.

Parallèlement aux activités du site initial d’Andohatapenaka, le CDA est aussi intervenu sur celui d’Ampefiloha-Ambodirano pour des projets portant sur divers domaines comme l’assistance sanitaire, la dentisterie, la récupération nutritionnelle, la scolarisation, l’aide à la formation et à la réinsertion, l’environnement, sans oublier les unités de production génératrice de revenus.

Les bénéficiaires des prestations sont les résidents des deux quartiers depuis au moins deux ans. En plus des informations obtenues auprès des fokontany, des assistantes sociales effectuent régulièrement des visites à domicile. Les données réunies sont soumises à l’appréciation d’une commission où se retrouvent les représentants de toutes les entités concernées. Les actions du Centre se répartissent en deux catégories finalement très complémentaires : celles portant sur des individuels ou des familles d’une part, et les actions communautaires d’autre part. Basées sur l’approche participative, les interventions veillent parmi leurs objectifs à l’émergence dans les quartiers ciblés d’initiatives œuvrant pour l’amélioration du cadre de vie de la population.