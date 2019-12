Transparence – La Cour des comptes dévoile une mauvaise gouvernance

En menant de l’audit externe au niveau des établissements publics, la Cour des comptes a présenté son rapport public hier.

Révélations. La Cour des comptes est parvenue à mettre au grand jour toutes les irrégularités perpétrées dans l’utilisation des deniers publics hier. Malgré des moyens logistiques réduits, la Cour des comptes a fini par rendre son rapport public bouclant des affaires remontant aux années précédentes. Selon Jean de Dieu Rakotondramihamina, président de la Cour des comptes, « C’est la quatrième fois que la Cour des comptes livre son rapport public tandis que c’est la première fois qu’un membre du Gouvernement y assiste ». Le ministre Richard Randriamandrato, en charge de l’économie et des finances, était le seul véritable représentant de l’Exécutif, venu à la séance. Le rapport public présenté hier fait pourtant état de plusieurs problèmes quotidiens des contribuables. « Il faut opter pour la valorisation des déchets à Antananarivo », selon Jean de Dieu Rakotondra­mihamina , en expliquant la raison de l’audit opéré par son institution auprès du Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo ou Samva. Lors de la séance d’hier, il a surtout été évoqué que l’hygiène et l’assainissement touchent de près à la vie de la population. « Des incompréhensions autour de la gestion des ordures dans la capitale fusent. La confusion règne par rapport à l’organe qui a autorité sur la Samva en réalité : la mairie d’Antananarivo ou le ministère en charge de l’assainissement », entend-t-on lors de la lecture de la partie du rapport de la Cour des comptes consacrée à la Samva. Tous les établissements publics nationaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de la Cour des comptes, comme c’est le cas de la Samva qui en est un. « La Cour recommande de placer la Samva sous l’autorité de la Commune Urbaine d’Antananarivo », conclut Jean de Dieu Rakoton­dramihamina.

Situations méconnues

La Cour des comptes assure son rôle d’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Le rapport public présenté fait également état d’une spéculation au Bureau du Cadastre Minier de Madagascar. « Des frais d’administration ont été l’objet de prélèvement de Taxe sur la Valeur Ajoutée or la TVA n’est pas exigible dans le cas d’espèce », selon ce qui a été lue par une auditrice de la Cour des comptes. Des prélèvements douteux et illégaux sont inscrits dans les comptes du Bureau du Cadastre Minier de Mada­gascar ou BCMM, d’après ce qui a été porté à la connaissance du public hier. « Une cessation de l’octroi de permis minier par ce Bureau » est recommandé haut et fort hier. « Les pertes à la Caisse d’Epargne de Madagascar sont considérables et elle n’est plus compétitive sachant que la seule offre connue qu’elle propose est le compte via le livret d’épargne », évoque une autre auditrice de la Cour des comptes. Sur sa lancée, elle lit les recommandations de la Cour qui incite « la Caisse d’épargne à entamer des démarches auprès du Conseil de Supervision Bancaire et Financière afin d’obtenir le statut d’institution de microfinance ».