Palais des sports – Momota fait son cirque pour Noël

Un spectacle grandiose, un cirque en bonne et due forme avec comme acteur principal le fameux clown bon enfant et taquin Momota. C’est ce qui est annoncé dans la capitale pour la fin de l’année.

Voilà une figure unique de la scène artistique nationale que les plus jeunes d’entre nous auront plaisir à retrouver. S’il se fait rare ces temps-ci, c’est sans doute pour peaufiner des retrouvailles plus enchanteresses et fantaisistes avec son public. Il s’agit de Momota, ce personnage inédit interprété avec panache et un brin de folie par l’humoriste Gothlieb.

Rendez-vous est ainsi donné ce 22 décembre à partir de 14 h pour le fameux « Cirque de Momota » et sa farandole d’animations spectaculaires au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina. S’affirmant comme une grande première de sa part, ce sera l’occasion de fédérer autour de lui toutes les sommités de l’art circassien de la capitale. Outre la joyeuse bande à Momota qui enchante les petits depuis plus d’une décennie, à chacune de ses apparitions, le plus grands y trouveront aussi leur compte en termes d’émerveillement et de fantaisie. On y retrouvera ainsi, entre autres, les circassiens de la compagnie Aléas des possibles, les contorsionnistes de Romy Souplesse, et les prestidigitateurs, ainsi que les magiciens de tous horizons. Tour à tour, à l’image d’un cirque aux normes internationales, ils se relayeront face au public, avec Momota comme fil conducteur.

Place aux jeunes

Gothlieb d’affirmer « Le Palais des Sports est un endroit qui nous est familier, même si avec Momota on ne s’y met pas souvent en scène. L’idée d’y présenter un cirque nous inspire grandement. Évidemment, on aura du mal à y installer un chapiteau, mais on procédera de manière à ce que la scène reflète parfaitement l’esprit d’un cirque ». De plus, les organisateurs privilégieront les divers effets pour mieux surprendre le public, que ce soit sur les lumières ou la pyrotechnie.

Momota quant à lui, fidèle à lui-même, proposera un répertoire exclusif garni de chorégraphies, de clowneries et chansons. Amusant la galerie tout en étant pédagogue, ce clown plaisantin et enfantin égayera bien avant l’heure le Noël de nos bambins. À ses côtés, les personnages préférés des enfants prendront vie aussi, tels que les héros Disney, mais aussi les héros de bande dessinée belge comme Astérix et Obélix. Se renouvelant au fil des ans, en fonction des besoins évolutifs de la jeune génération, Momota se remet continuellement à jour pour enchanter son public.