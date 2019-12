Intempérie – La ville de Toliara sous les eaux

La forte pluie dans la nuit du jeudi à vendredi a quasiment inondé Toliara. Des problèmes d’infrastructures et d’évacuation d’eau en sont les principales raisons.

De l’eau jusqu’aux genoux. Plusieurs fokontany souffrent à chaque saison de pluie avec la montée des eaux. La nuit de jeudi a été exceptionnelle avec une pluie battante ayant duré toute la nuit. Hier matin, les eaux ont envahi Toliara-Centre, Stationnement Sans fil, Tsimenatse, CEG Centre et Tsinenge, principaux secteurs administratifs de la Cité du Soleil. Les policiers du commissariat central et les commerçants de Toliara- Centre ont eu du mal à rejoindre leurs bureaux et magasins sans retrousser les pantalons et enlever les chaussures. Les élèves du CEG Centre ont été contraints de patauger dans l’eau pour accéder à leurs salles de classe.

Les autres quartiers tels que Andakoro, Besakoa, Betania, Amborongony, Andaboly n’ont pas échappé à ces difficultés de circulation. Ainsi, l’accès au marché populaire de Scama reste un parcours de combattant avec de l’eau boueuse et des ordures. Dans les quartiers où les ruelles ne sont pas encore goudronnées, les voitures circulent difficilement sur de véritables bourbiers. Les infrastructures d’assainissement manquent cruellement à Toliara car elles n’ont jamais été incluses dans les divers plans de développement et d’urbanisme de la ville.

Fronts

« Il n’y a pas d’endroit où évacuer les eaux », explique le commandant Richard Salaha, chef de corps de la division des sapeurs pompiers de la commune urbaine de Toliara. « Il est très difficile d’intervenir à Anketa, Besakoa, à Toliara -Centre ou à Andaboly car ils sont situés loin du bord de la mer. En outre, avec une seule motopompe à notre disposition, nous ne pouvions qu’aider les fokontany de Mahavatse I et II », ajoute-t-il.

Du côté de la mairie, on promet de revoir cette question de canaux d’évacuation après l’installation du nouveau premier magistrat de la ville. Un schéma directeur d’aménagement serait déjà en élaboration finale. En attendant, les dalles sont difficilement répérables vu la quantité d’eau stagnante dans les rues, risquant de blesser des piétons ou d’endommager des automobiles, notamment du côté du Jardin de la mer. Des canaux d’évacuation y existent mais ils sont bouchés depuis des mois.