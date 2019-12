Infrastructure – Le plan logement national en chantier

Top départ pour la construction de trente-huit buildings, à Ivato. Un chantier qui marque la concrétisation d’un plan logement d’envergure nationale.

Ce n’est qu’un début. Ce sont les mots de Andry Rajoelina, président de la République, dans son allocution durant la cérémonie de pose de première pierre de trente-huit immeubles d’habitation, à Ivato. Comme l’indique le Chef de l’état, ce chantier marque le coup d’envoi de la concrétisation d’un plan national de logement.

Le locataire d’Iavoloha plaide que l’accès à un logement décent est un droit fondamental. Une poste qui l’a amené, selon ses dires, à élaborer un plan national de logement, en partant du constat que la grande majorité des Malgaches, de la jeunesse, notamment, ne jouit pas de ce droit. « Ce que nous sommes en train de lancer ici n’est pas le fruit du hasard. Ce projet a été ficelé bien avant ma candidature à la présidentielle. Même cette maquette a été prête à ce moment là », a-t-il déclaré.

Location-vente

Sur sa lancée, le président Rajoelina a affirmé que le plan logement lancé à Ivato, hier, sera le premier qui se concrétisera depuis la première République. Dans son discours il a en effet, souligné que la construction des cités comme celui d’Ampefiloha, des 67 ha, ou d’Analamahitsy et Ambanilalana Itaosy, qui sont des projets d’habitation, marquants, datent de l’époque de feu Philibert Tsiranana, premier président de la République.

Sous la houlette de l’Agence nationale de logement et de l’habitat (ANALOGH), les trente-huit immeubles à construire à Ivato, feront quatre étages et compteront au total six-cent huit appartements, qui pourront accueillir jusqu’à deux mille quatre-cent personnes. Soutenant que tout projet commence par un rêve, Andry Rajoelina a déclaré, « nous allons concrétiser ici notre rêve. Nous allons bâtir des bâtiments solides, beau et bien agencé puisque la population le mérite ».

Le site qui couvrira 14 ha, sera du reste, aménagé de façon à favoriser la quiétude et le bien-être des habitants avec des services de proximité. Outre les airs de jeu et les parkings, il y aura également, des espaces verts. L’énergie renouvelable sera, également, privilégiée, particulièrement, pour les éclairages publics. « Entièrement financé par l’état », le délai des travaux est d’un an et demi.

Les appartements à construire à Ivato sont destinés à la classe moyenne. Les familles pourront l’acquérir par un système de location-vente d’une durée de quinze ans. Le président de la République ajoute, que son plan prévoit également, des logements pour les familles dont les revenus sont plus minces. Des habitations dont la location-vente serait entre 100 et 150 mille ariary. « Vous verrez, ce n’est qu’un début. Tout Mada­gascar verront, bientôt, s’ériger de nouveaux logements », a-t-il soutenu.