Concours de beauté – Miss Diaspora sur les traces de Miss Madagascar

Décidément, il ne se passe pas une semaine sans qu’on ait le privilège de vous faire découvrir un concours de beauté dans la Grande île. Entrant dans les rangs de ces événements qui scandent également haut et fort la splendeur du pays à travers ses concurrents, Miss Diaspora se découvre aussi à nous en tant que fervente promotrice de nos valeurs traditionnelles et culturelles.

Nellie Anjaratiana, c’est ainsi que se prénomme notre charmante Miss Diaspora, vient ainsi d’être fraichement élue dans l’Hexagone. Il importe de préciser que contrairement au Miss et Mister Malagasy, la Miss Diaspora compte parmi celle qui participe initialement au concours national, Miss Madagascar. Nellie Anjaratiana se présente ainsi comme un fier porte-étendard du pays, en s’affirmant aussi à travers diverses actions sociales.

De passage au pays, aux côté de l’association Dera France également à l’initiative du concours outre-mer, elle a privilégié les rencontres avec les adolescents. Notamment les orphelins pris en charge par l’association « Main tendue pour Madagascar », auxquels elle a fait preuve d’une grande générosité tout en leur inspirant à laisser libre court à leur passion.

« Aujourd’hui plus que jamais, je pense qu’on devrait toujours se donner la main et affirmer notre identité culturelle aux yeux du monde entier. C’est le leitmotiv que j’ai adopté et que j’applique avec ferveur », confie la Miss Diaspora.

Nellie Anjaratiana estime aussi le fait qu’être une Miss c’est tout un devoir, au-delà de l’aspect idyllique qu’on lui attribue.