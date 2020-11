Transport aérien – Reprise des concours à l’eneam

L’Eneam reprend du service. Un concours pour le recrutement d’élèvespilotes et de techniciens d’aéroport est annoncé ce mois de novembre.

L’École Nationale d’Enseignement de l’Aéronau­tique et de la Météorologie (ENEAM) lance un avis de concours, pour la rentrée en première année dans cet établissement. L’inscription est ouverte dès le 11 novembre à 15 décembre à 12 heures. Le concours pour la rentrée en première année en cycle pilote professionnel, en cycle agent technique d’exploitation et en cycle météorologie auprès de l’Eneam est ouvert à toutes les nationalités. Il sera effectué à l’Eneam Ivato le 16 décembre et durera un jour pour le concours écrit, l’oral par la suite.

Les connaissances en mathématiques et en Physi­que sont fondamentales pour ces concours. Ce qui spécifie les concours en cycle pilote professionnel et en cycle agent technique d’exploitation est l’anglais, la Chimie et le test psychotechnique pour celui de la météorologie. Des critères ont été posés pour qu’un candidat puisse être retenu à ce concours et admis en première année dans cet établissement. Le nombre des étudiants retenus en première année est limité. « Pour être admis à ce concours, les candidats devraient être titulaires d’un diplôme baccalauréat scientifique : C ou D, technique industrielle ou technique génie civil.

Le nombre des candidats qu’on va retenir en première année dans ces formations dépend de la moyenne obtenue par les candidats, mais ne dépasse pas vingt. Ce concours a deux étapes bien distinctes l’écrit et l’oral. L’oral en anglais aura lieu après ce jour pour les agents techniques d’exploitation et cycle pilote professionnel » annonce le directeur des études auprès de l’Eneam: Antoanina Ramasi­tera.

Dix-huit mois

Les dossiers à fournir sont à déposer directement auprès de cet établissement. La date prévue pour la rentrée est le 11 janvier 2021.

Cet établissement forme des agents pilotes, des agents techniques d’exploitation, des agents en météorologie. Cette formation est payante. Elle dure dix-huit mois pour le cycle technique d’exploitation, environ trois ans pour le cycle pilote professionnel et celui de la météorologie. Le diplôme obtenu est délivré par l’aviation civile de Madagascar. L’application de la théorie tient une place importante dans cette formation.

L’Eneam dispose également des partenaires pour que les étudiants puissent appliquer les informations qu’ils ont obtenues. L’Aéro­marine, une société d’aviation à Madagascar et dans l’océan Indien est parmi les partenaires de cet établissement « Nous avons des partenaires pour que ces étudiants puissent faire leur pratique, il y a l’Aéromarine et il y a aussi des avions privés » annonce ce directeur des études. Des séances d’informations sont organisées par l’Eneam à Ivato le mardi 1er décembre pour le cycle agent technique d’exploitation, le 2 décembre pour le cycle pilote professionnel et le 3 décembre pour celui de la météorologie.

Dossiers à fournir

Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ENEAM; un acte de naissance délivré depuis moins d’un an; un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) délivré depuis moins de trois mois; deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat; une copie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat, ou relevé de notes; un bordereau de versement de Ar 40 000 (droit d’inscription ou concours) à verser directement auprès de l’Agence comptable de l’ENEAM à son siège à Ivato.