Solution au kere – Plus de sept mille bénéficiaires du Kaly Tsinjo dans le Sud

La distribution du Kaly Tsinjo est la solution avancée en conseil des ministres pour appuyer les sinistrés dans le Sud.

Le compte-rendu du conseil des ministres en date du 11 novembre a été clair par rapport à l’activation de la distribution du kaly Tsinjo pour les sinistrés du kere dans le Sud. Les parties les plus touchées seront les plus ciblées par cette opération. Près de sept mille ménages vont bénéficier de la distribution du kaly Tsinjo dans sept districts touchés par la famine. Il s’agit des districts de Beloha Androy, Tsihombe, Amboasary ou encore Ambovombe, Amboasary, Ampanihy, le district de Beloha et Bekily.

« Déjà inclus dans la Loi des Finances rectificatives 2020, le Kaly Tsinjo a été prévu par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme pour venir en aide aux seize milles ménages dans tout le pays. Vu la situation dans le Sud actuellement, près de sept mille ménages vont bénéficier du Kaly Tsinjo », indique Naina Randriamananjara, directeur général de la Protection sociale au niveau du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Le kaly Tsinjo va être composé de sacs de riz, des légumineuses, du maïs et du manioc. Il sera destiné aux ménages victimes de la sécheresse.

Actions

L’extension des interventions dans le Sud est également prévue par la direction de la Protection sociale au niveau du ministère de la population. « Nous sommes actuellement dans le recensement des familles vulnérables et ce mis à part le projet sur les Filets Sociaux de Sécurité déjà entamé par le ministère », indique le directeur général.

Une extension est également prévue pour assurer la pérennité des actions entreprises pour aider ces familles vulnérables. « Le ministère, par le biais de la direction générale de la Protection sociale, est en train de concevoir un programme pour soutenir les personnes nécessiteuses dans le Sud. Et ce en vue de faire une extension verticale qui concerne les bénéficiaires. Une extension horizontale est également prévue par rapport aux zones d’interventions. La durée est de quatre ans », explique le directeur général de la Protection sociale. Par ailleurs, dans le cadre de la mesure de réponse immédiate, une somme conséquente sera affectée principalement à la partie Sud de la grande île. « Le financement est déjà négocié depuis le mois de juillet mais nous attendons le déblocage de cette somme », ajoute le responsable.