Rova d’Antananarivo – Des destinées particulières

Le Rova ? Un site royal dont le grand érudit du Sud-Est, Jobily Rakotoson présentait le fleuron Manjakamiadana en ces termes : «Lapa miorina antampo-kavoana, sady mahenika ny vazan-tany no mahabe voninahitra ny fon’ny mpitazana ». C’est ainsi que notre Tom Andriamanoro ouvre sa chronique hebdomadaire cette semaine. Ce qui lui permet de revenir sur certains pans de l’histoire nationale. Dans sa série Histoires d’iles, il présente cette fois-ci le Cap Vert. Il complète l’ensemble par quelques anecdotes.

«Un palais bâti au sommet d’une colline qui impose ses contours jusqu’aux confins des terres, et remplit de fierté le cœur de celui qui le con temple.» écri t Jobily Rakotoson en parlant du Rova. Le Rova ? C’est également un lieu de vies, dont chacune a suivi le cours, heureux ou tragique, qui lui était propre…

1849. La persécu tion décrétée par Ranavalona Ire déferlait sur les chrétiens. Onze convertis sont amenés sur la colline d’Ambohipotsy pour y être exécutés. Parmi eux, Ranivo, une jeune fille noble de 16 ans aux longs cheveux et au visage rayonnant comme celui d’un ange. La reine elle-même aurait voulu l’épargner, mais n’en trouvait pas le prétexte. Son crédo ? « Les idoles viennent de la main de l’homme, et je ne prierai rien de tout cela. » Le bourreau lui-même perdit contenance, hésita, pour finalement se contenter de la gifler en ordonnant à sa famille : « Emmenez-moi cette folle ! »

Ranavalona III la dernière souveraine. Elle passa une enfance heureuse dans son village d’Ambohipiara, où elle participait aux travaux des champs et gardait les oies comme les autres enfants de son âge. Quand les plans des Grands du royaume se firent plus précis, on la sortit de ce milieu et on l’initia notamment à la broderie et au… tennis. Elle fréquenta les écoles des missionnaires anglais et des sœurs de Cluny où elle apprit la langue française. Reine à 22 ans, elle se faisait habiller à Paris chez Madame Lemoine qui, avec les robes, lui envoyait les dessous et les bas assortis, sans oublier de les parfumer à l’héliotrope. Ses chapeaux sortaient de l’une des meilleures maisons de la Rue de la Paix. Ranavalona III était fin connaisseur en matière de bons vins.

Sa sœur aînée, Rasendranoro, aurait pu être reine à la place à sa place. Mais étant moins jolie et trop femme de caractère, le Premier ministre Rainilaiarivony la jugea difficile à gérer et lui préféra sa gentille cadette Razafindrahety. Elle accompagna celle-ci dans son exil algérois, et fut la grande oubliée lors du rapatriement des cendres de Ranavalona III, en 1938. Elle est toujours là-bas, dans une banale tombe du cimetière Saint-Eugène. Si les responsables de la Culture pouvaient décider le retour de ses « taolambalo » au pays, ce ne serait que justice.

Le nom de la famille Ratsimamanga est indissociable de l’histoire du Rova. L’aïeul, propriétaire terrien sans histoire et oncle de la reine, fut nommé malgré ses réticences de s’établir à la Cour. On lui trouva même une deuxième épouse digne de son rang, la belle Razafindrazaka. Membre du Conseil de la Couronne et bien que n’ayant aucune velléité de révolte contre le pouvoir colonial qui s’installait, il fut fusillé sur ordre de Gallieni en compagnie du ministre de l’Intérieur Rainandriamampandry. Pour l’exemple.

Andy Razaf, un des plus grands jazzmen américains de la première moitié du XXe siècle, de son vrai nom Andreamenentania Paul Razafinkerefo, selon le malgache très approximatif de sa mère, était le fils d’un Grand de la Cour de Ranavalona III et de Jenny Waller, la fille du consul des États-Unis basé à Toamasina. Celui-ci, premier diplomate noir américain, avait combattu dans l’Arkansas pour le président Harrison qui, par la suite, le gratifia de ce poste.

Quand les bruits de guerre se firent insistants entre Madagascar et la France, la famille Waller décida de rentrer aux États-Unis, plus précisément à Washington où Jenny mit au monde son petit Malgache. Ayant choisi de faire carrière dans la musique, Andy Razaf donna au jazz des titres immortels comme Ain’t misbehavin, Honeysuckle rose, Black and blue, et surtout In the mood. Il travailla avec tous les Grands de son époque comme Eubie Blake, James P. Johnson, Fletcher Henderson, et surtout le grand Fats Waller avec qui il caressa le projet d’un opéra sur Madagascar. Le projet fut abandonné avec la mort de Fats en 1943, car Andy Razaf n’a jamais voulu le faire avec quelqu’un d’autre. Le monde du jazz le surnommait Mister Tin Pan Alley, du nom de la rue des éditeurs à New York où l’on était sûr de le rencontrer. Quand on demandait à Andy Razaf de parler du père qu’il n’a jamais connu, il se contentait de répondre : « He was a noble man ».