Concert – Retour en scène discret de Princio

Un rendez-vous que bon nombre d’amateurs de chansons à texte se plairont sans doute à apprécier sans aucune modération ce soir, les retrouvailles avec Princio s’annoncent à la fois joviales et enivrantes.

En voilà un artiste populaire qui a particulièrement su se faire plus que discret depuis plus d’un an maintenant. Toujours aussi taquin à travers, grâce à sa proximité avec ses fans, mais également malicieux à travers ses textes qui enchantent un public de tous horizons, Princio nous revient sur la scène du No comment Bar Isoraka ce soir à 20h. Des retrouvailles dont on ne se privera pas, puisque cela fait un sacré bout de temps maintenant que l’on n’a plus vu ce chanteur exce­ptionnel, dont l’espiègle poésie de ses chansons nous conquiert depuis plus d’une décennie maintenant. Un véritable bourreau d’un côté, qui enchante particulièrement la gent féminine par un humour séduisant, on lui reconnaît entre autres ses tubes les plus incon­tournables comme « Infirmiera », « Vonjeo » ou encore « Fanja » et évidemment « Eo an-tratranao ». De l’autre, Princio s’affirme aussi comme une fin cri tique sociale, qui une fois de plus par la seule force de son humour, fédère un public de tous âges. On lui doit aussi les chansons satiriques comme « Izy 4 m’tsam », « Paradisa », « Manaova revy milay » l’année dernière et une chanson dédiée à sa fille Mélanie très récemment. Autant de chansons devenues populaires qui garnissent un répertoire déjà intemporel donc promettent de nous réjouir tout au long de la soirée au No comment Bar.

« Un romantisme amusant »

Nul doute que les retrouvailles avec Princio ce soir s’annoncent comme exceptionnelles, tant il s’est fait très rare au-devant de la scène ces derniers temps. Le long confinement ayant sans doute eu raison d’une programmation annuelle déjà bien rodée de sa part, le chanteur n’en démord pas et nous promet un concert à son image ce soir. Fraternel tout en étant un brin poétique, le tout sublimé par cet esprit romantique et amusant qu’on lui connaît, Princio enflammera la scène pour le plus grand plaisir de ses inconditionnels, mais aussi ceux qui se plairont enfin à le découvrir sur scène. également idole des jeunes, Princio armé de sa guitare inspire par son image de grand gaillard qui n’a pas sa langue dans sa poche, enchantant aussi bien par sa verve que son humilité. Un éternel amoureux aussi, il compte parmi les rares artistes à avoir su brillamment conjugué ballade romantique et chanson à texte. En toute discrétion certes, le concert de ce soir à Isoraka promet d’être les prémices d’un retour en force du chanteur pour l’année à venir.