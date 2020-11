Baccalauréat – Les résultats attendus ce jour

La séance de délibération s’est déroulée hier au niveau de la cathédrale de Médecine à l’université d’Antananarivo. Cette séance a débuté à partir de 9h30 du matin et elle s’est achevée vers 11h . Selon quelques enseignants interrogés sur le lieu, la note de délibération est fixée à 9,75 pour cette année.

Les résultats sont prévus être publiés entre ce jour et le 17 novembre, selon les explications reçues. « La phase de la délibération a été effectuée ce jour ( ndlr: hier). Près de soixante onze mille candidats ont passé l’examen du baccalauréat dans cette province, c’est ce qui justifie la longueur des procédures à faire avant la publication des résultats officiels », indique le directeur des examens nationaux, joint au téléphone, hier.

Par ailleurs, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié les résultats de la province d’Antsiranana, hier. Cinq mille candidats ont décroché leur premier diplôme sur les douze mille six cent cinquante-trois candidats inscrits dans la série baccalauréat général. Ce qui amène le taux de réussite de cette année à 40,58%. Du côté de l’enseignement professionnel et technologique, le taux de réussite est de 69,90%. Actuellement cinq districts ont déjà publié leurs résultats.