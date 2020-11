Arabie Saoudite – Soixante dix-huit malgaches vont rentrer

Des travailleurs qui ont été bloqués en Arabie Saoudite vont être rapatriés pour le 25 novembre. C’est ce qui a été annoncé en conseil des ministres avant-hier. Selon le compte rendu en date de 11 novembre, près de soixante dix-huit ressortissants malgaches vont pouvoir rentrer à partir de la date indiquée. L’Organisation Internationale de la Migration (OIM) prendra en charge cette opération.

Classées parmi les personnes vulnérables et des personnes qui ont été victimes de violences, le rapatriement sera organisé à titre exceptionnel pour les concernés. Et ce parce que les vols de rapatriement ne sont plus autorisés. Les frontières resteront ainsi fermées. Les passagers issus des pays où le coronavirus fait rage, ne pourront pas encore embarquer. La liste en ce qui concerne l’interdiction est celle qui a été déjà établie par l’Aviation Civile de Madagascar (ACM).

Toutefois par rapport à ce qui a été mentionné dans le conseil des ministres, pour ceux qui ont des motifs exceptionnels à résoudre, les dossiers seront traités au cas par cas.