Mahamasina – Les Barea assaillis par les fans

Un après-midi qui aurait pu virer au drame. Sur le terrain (déjà bien lourd avec la pluie de ces derniers jours) il y a beaucoup à dire par rapport à l’entrainement des Barea de Madagascar, hier après-midi à Mahamasina.

Les forces de l’ordre, pas plus d’une quinzaine d’éléments, n’ont rien pu faire face à un public venu en masse assister à cet entrainement. Les Barea ont mis plusieurs minutes, sous la pluie, pour entrer sur le terrain mais aussi pour en sortir. Ima Faneva, raisonnant encore en tant que capitaine, a supplié le public euphorique de libérer un couloir pour faire sortir ses camarades et lui.

Adrien Melvin était le dernier à sortir du terrain et a subi un peu plus que des cris de soutien et d’encouragement. Touché un peu partout, sur la tête, au visage, même sur la bouche, c’était tout simplement l’assaut qui aurait pu virer au drame. Les Barea de Madagascar ont été tout simplement livrés à eux-mêmes.

Ce jour et demain, les derniers entrainements de Barea de Madagascar s’effec­tueront à huis-clos, aussi bien pendant la matinée que dans l’après-midi. Une disposition qui sécurise mieux toute l’équipe face aux éventuels débordements.

Concernant la rencontre elle-même, on sait que les billets des 80 000 ariary pour la tribune centrale sont épuisés, tout comme ceux de 30 000 ariary des tribunes latérales.