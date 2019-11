Espèce en danger – Le Propithèque soyeux, ou « Simpona », risque l’extinction

Le Propithèque soyeux ou simpona (Propithecuscandidus) est un primate de grande taille (environ six kg) de la famille des Indriidae (E. Patel, 2009). Cette espèce fait partie des sifaka de l’Est de Madagascar.

De nombreux auteurs ont été émerveillés par les sifaka de la forêt orientale. Certains ont même affirmé : « Ce sont certainement les plus beaux lémuriens de Madagascar (Petter et al., 1977: 344) ».

Les Simpona vivent généralement en petits groupes cohérents de deux à neuf individus et on les trouve dans la partie Nord-Est (corridors de Marojejy et Tsaratanana, communément appelés COMATSA).

Le Simpona est classé « en danger critique d’extinction » (CR) par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Actuellement, la population mondiale est estimée à 600-2000 individus. Les Propithèques soyeux sont chassés dans toute leur zone de vie. De plus, l’agriculture sur brûlis (tavy) et l’exploitation forestière de bois précieux (bois de rose, ébène et palissandre) et de bois de chauffage, se produisent dans et à proximité des zones protégées où cette espèce vit (Patel et al., 2005).

Les organismes de conservation ont décidé de travailler ensemble avec les communautés autour de l’aire protégée COMATSA (Nord), pour sauver le Propithèque soyeux. Plusieurs activités seront menées dans le cadre de cette initiative, notamment, l’appui aux communautés dans la réalisation de patrouilles, les reboisements et la restauration forestière. Des techniques innovantes, telles que la mise en place de caméras de surveillance en forêt ou pièges photographiques pour lutter contre le braconnage, seront aussi mises en pratique. Un piège photographique est un dispositif permettant de photographier des animaux en liberté sans intervention humaine.