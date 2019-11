Diplomatie – Les relations sino-malgaches passées à la loupe

Risques ou opportunités. L’avenir du développement de l’Afrique, comprenant la Grande île a été scruté, hier à Androhibe dans le cadre d’une soutenance de mémoire effectuée au Centre d’études diplomatique et stratégique. Brigitte Rakotobe, auditeur au CEDS a ainsi évalué les relations de la Chine avec l’Afrique et Madagascar au XXIème siècle dans l’objectif de valider son mémoire de troisième cycle au sein de l’institution. Selon l’impétrante « la base de ces relations tourne autour de la sécurisation durable de l’accès aux matières pour la Chine face à un besoin d’investissement constant pour les pays africains ». Une façon pour l’auditeur de mettre en exergue l’interdépendance de la relation sino-africaine dans la mesure où les insuffisances de ressources naturelles en Chine contraignent ce dernier à se pencher vers le continent noir. Une rupture ou une suspension en matière d’énergie et plus particulièrement en pétrole serait difficilement supportable par l’économie chinoise. « En contrepartie de cette sécurisation des ressources, la Chine propose, aux pays africains, des investissements en terme d’infrastructures économiques. Investissements auxquels ces derniers peuvent difficilement tourner le dos avec les conditionnalités moindres dans les clauses d’octroi de financement par rapport aux bailleurs traditionnels à l’instar des institutions de Bretton Woods comme le FMI ou la Banque mondiale», argue Brigitte Rakotobe.

La moindre conditionnalité des aides chinoises favorise la régression de la bonne gouvernance dans la gestion de ces aides par les gouvernants malgaches.

Pour le cas de Mada­gascar, le changement de tête au sein de l’Exécutif malgache n’a pas d’impact sur la coopération sino-malgache. Parmi les projets qui ont reçu l’accord du gouvernement actuel figure le démarrage des travaux de forage de deux-cents puits au bénéfice d’une quarantaine de communes dans le Sud de Madagascar. La Chine représente la première source d’importation, la quatrième destination d’importation est aussi entrain de briguer la première place en tant que partenaire commercial de la Grande île. Cepen­dant, les difficultés engendrées par la présence chinoise à Madagas­car existent. « Le fort taux d’importation provenant de la Chine penche en défaveur de l’industrie malgache sur le marché local. Le “Made in China” prolifère sur les étals du pays. Pourtant la Chine représente aussi des opportunités d’exportation », explique l’impétrante.