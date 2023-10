TOURISME À BOENY – Trois mois pour l’inscription dans la plateforme

Les responsables du secteur du tourisme dont le ministère ne cessent de déployer des efforts en vue de la promotion de la destination touristique Mahajanga. Pour une meilleure visibilité et afin de répertorier les opérateurs touristiques de Boeny, une plateforme d’autorecensement est ainsi créée. Tous les opé­rateurs formels devront s’y inscrire. Ils auront trois mois pour le faire. Le ministre Joël Randriamandranto a ainsi rencontré les acteurs directs du secteur de la région Boeny dont les membres du conseil d’administration de l’ORTB Boeny, présidé par Niriniaina Eric Razafimaitra, non moins vice-président de l’Office National du Tourisme (ONT), lundi dernier à l’hôtel les Roches rouges à La Corniche. La rencontre avec les opérateurs touristiques locaux s’est déroulée à l’hôtel Baobab tree. Le directeur régional du tourisme Boeny ainsi que le directeur exécutif de l’Office régional du tourisme Boeny (ORTB) ont aussi participé à cette réunion. La rencontre était surtout axée sur des discussions et échanges sur la meilleure stratégie à adopter en vue de promouvoir et déve­lopper le tourisme dans la région. L’objectif principal était de sensibiliser les opérateurs à l’inscription au sein de la plateforme d’autorecensement. Les opérateurs ont ainsi un délai de trois mois pour s’inscrire à cette plateforme. Ils devront s’inscrire sur le lien https://www.tourisme.gov.mg/. « C’est une étape cruciale pour renforcer la visibilité des opérateurs touristiques, pour les répertorier et surtout pour lutter contre les informels », a déclaré le ministre. L’action entre dans le cadre de la lutte contre les activités informelles. Tous les opérateurs touristiques sont ainsi invités à s’inscrire sur la nouvelle plateforme d’autorecensement visant à regrouper ceux formels. Le ministre du tourisme a également partagé le bilan des actions menées par son département en matière de développement du tourisme à Madagascar au cours des quatre dernières années, 2019-2023. Des opportunités dans le domaine du tourisme qui s’offrent à la région Boeny étaient aussi discutées avec le ministre.