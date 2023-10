TENNIS – CIRCUIT ITF J30 – Mirija Andriantefihasina dompte Mahefa Rakotomalala

La finale masculine opposant les deux garçons malgaches les plus en vue du moment a tourné à l’avantage de Mirija Andriantefihasina qui a surclassé Mahefa Rakotomalala.

Le circuit ITF junior J30, qui s’est joué pendant deux semaines mais en deux étapes au COT d’Ilafy ou Club olympique de Tananarive, a pris fin hier avec le sacre de Mirija Andriantefihasina qui a battu Mahefa Rakotomalala en deux manches 7/5 6/2. Le match qui a duré 1 heure 56 minutes est qualifié par les spectateurs comme une finale de grand tournoi international pendant lequel les deux acteurs ont montré la maîtrise parfaite de leur sport de prédilection. Mirija Andriantefihasina a ouvert les hostilités par sa première mise en jeu qui a débuté à 9 heures 26 minutes. Avec une échange de balle qui a duré plus de 4 minutes, Mirija a gagné son jeu. C’est au tour de Mahefa de s’engager pour répondre à la démonstration de force de son adversaire et il a réussi son coup sans problème, 1/1. Le bras de fer a continué jusqu’à 4/4 puis 5/4 à l’avan­tage de Mirija Andriante­fihasina. Très présent dans chaque attaque du jeune Mirija, Mahefa Rakotomalala a réussi à recoller à 5 partout puis à 6/5 avec l’avantage de Mirija Andriantefihasina. Avant de s’engager dans sa sixième mise en jeu, Mahefa a fait appel au Kiné pour un petit soin qui a duré 3 minutes et le match a repris son cours. Diminué physiquement, Mahefa Rakotomalala a servi pour se recoller à 6 partout. Imperturbable et très forts physiquement, Mirija Andriantefihasina a réussi un break au bon moment pour s’adjuger le premier set: 15-0, 15-15, 15-30, 15-40. Le premier set a duré 1 heure 13 minutes et 7/5 à l’avantage de Mirija Andriantefi­hasina.

Diminué physiquement

Le deuxième acte a démarré à 10 heures 47 minutes avec la mise en jeu de Mirija Andriantefihasina qui l’a gagnée sans problème. Mahefa Rakotomalala a répondu présent en égalisant à un partout avant de céder sa deuxième mise en jeu. Mirija Andriantefihasina a réussi un break pour mener 3/1 puis 3/2. Diminué physiquement, Mahefa Rakotomalala a perdu sa troisième mise en jeu et son adversaire a mené par 4/2 avant de confirmer son double break pour mener 5/2. Pour revenir dans son match, Mahefa Rakotomalala a tout tenté pour remporter sa mise en jeu, mais Mirija Andriantefihasina dans une forme physique étincelante a su répondre à toutes les attaques de son adversaire: 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 et 2/6, synonyme de titre pour Mirija Andriantefi­hasina. « Je suis très content de remporter la victoire. C’est ma deuxième année sur le circuit ITF et le gagner à Madagascar compte beaucoup pour moi. Mon adversaire était diminué physiquement au second set et j’en ai profité pour faire la différence », confie Mirija Andriantefihasina après sa victoire. Quant à Mahefa Rakotomalala, qui a été très déçu mais très joueur, il a félicité le vainqueur du jour. « Je ne sais pas trop quoi dire. Mon adversaire a bien joué et il a été très régulier. Je ne me sentais pas très à l’aise physiquement au second set », conclut-il.