SALON DE L’HABITAT – Des innovations au rendez-vous

Le Salon international de l’Habitat (SIH) se tiendra pendant quatre jours au Hazovato Forello Tanjombato. Un événement placé sous la thématique de l’innovation.

Jubilé d’argent. Quatre journées pour booster les activités des exposants et acteurs du secteur de l’immobilier, mais aussi faire en sorte de mettre en relation ces opérateurs avec le grand public et surtout les investisseurs, c’est une des particularités de cette vingt-cinquième édition du Salon international de l’Habitat (SIH) qui se tiendra la semaine prochaine avec des acteurs du secteur de l’habitat, de l’immobilier ainsi que des investisseurs. Ces derniers se donnent en effet rendez-vous au Forello Expo Tanjombato pour cette édition. Les professionnels du logement et de l’habitat se réuniront ainsi sous un même toit le 19 jusqu’au 22 octobre prochain. D’après les organisateurs de l’événement, plusieurs particularités figureront au programme de cette année. Notamment par rapport aux prix, avec les remises spéciales pour les visiteurs du salon. D’après Harilala Ramanantsoa, responsable des expositions au sein du Hazovato Forello, il s’agirait de réductions pour tous les visiteurs de ce salon. « Pour célébrer cet anniversaire particulier, nous proposerons des réductions pour tous les visiteurs lors de ce salon », confie-t-elle. Plus de trois cents stands seront érigés à cet effet avec un total de deux cents participants qui se sont d’ailleurs réunis cette semaine pour peaufiner les préparatifs de cet événement.

Visibilité

Hormis le fait qu’il s’agisse d’une occasion pour les visiteurs, il est également question de faire se ren­contrer les professionnels de tous horizons dans le domaine du logement et de l’habitat, une tradition à laquelle est restée fidèle le SIH pour sa 25e édition. « Le Salon de l’Habitat est l’occasion pour les professionnels de l’habitat de faire connaître leurs activités, d’offrir une visibilité en plus pour ceux-ci », confient les organisateurs. Depuis plusieurs années, la thématique au cœur des organisations événe­mentielles de cette envergure est également l’éco-responsabilité. Un espace d’exposition alimenté par énergie propre, une des innovations amenées à l’occasion de ces quatre jours d’exposition, c’est l’énergie solaire qui alimentera une grande partie des halls d’exposition, les matériaux utilisés pour les stands à l’occasion de cet événement sont également fabriqués en matériaux récupérables.