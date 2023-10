RUGBY À VII – Les Ladies Makis visent la qualification olympique à Tunis

Les Ladies Makis de rugby à VII malgaches sont bien arrivées à Tunis pour participer à l’Africa Women’s Sevens qui se jouera les 14 et 15 octobre sur le stade Musta­pha Ben Jannet à Monastir, Tunisie. Ce tournoi est aussi qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024. Huit meilleures nations africaines de rugby à VII féminin (l’Afrique du Sud, le Kenya, la Tunisie, le Zim­babwe, la Zambie, le Ghana, l’Ouganda et Madagascar) ont rendez-vous en Tunisie pour se disputer le titre continental avec à la clef un quota olympique pour les Jeux de Paris 2024.

Retenir la leçon

Parties mercredi dans l’après-midi sous la conduite de Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, la délégation malgache est fin prête. « Par rapport aux hommes, les ladies Makis ont le niveau mondial et elles ont un pourcentage de 90 pourcent de chance d’aller aux Jeux olympiques de Paris. Physiquement et mentalement, les joueuses sont prêtes. Ce qui nous manque c’est les moyens financiers mais Malagasy Rugby n’a jamais failli à sa mission pour emmener les porte-fanions de Madagascar là où il y a tournoi pour que Mada­gascar soit présent », confie Marcel Rakotomalala. Si les Sud-africaines sont les super favorites du tournoi mais elles n’ont encore jamais participé au tournoi olympique de rugby pour les femmes. Le Kenya a déjà représenté le continent africain à Rio 2016 et à Tokyo 2020. Ce qui attend les ladies Makis de Madagascar pendant ce weekend à Tunis n’est pas une partie de plaisir. L’absence de deux joueuses clés comme Sarindra Grande, l’ancienne capitaine à la coupe du monde 2022 et Véronique Rasoanekena ne constitue-t-elle pas un handicap pour la sélection malgache ? Pour Noé Mboazafy ou Razily, le coach de l’équipe nationale de rugby à VII féminin, il a expliqué que « nous avons retenu la leçon de la coupe du monde. Les joueuses malgaches sont prêtes physiquement et tactiquement. Nos entrainements après les JIOI de 2023 à la maison sont basés sur les cinq valeurs de performance : tactique, technique, physique, mental et règle avec l’apport du coach Japonais Amai Aikio ». En cas d’échec à Tunis, il faut s’assurer de terminer deuxième ou troisième pour être éligible à jouer aux tournois de repêchage contre des joueuses européennes, sud-américaines ou asiatiques.