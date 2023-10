MÉTÉO – Pluie de grêlons à Antananarivo

La région d’Analamanga a été touchée par des averses orageuses, comme l’a annoncé la direction générale de la Météorologie. Elles ont fait des dégâts.

Des cultures du jardin et des champs, hachés par des grêlons, à Ambohimangakely, à Ambatolampy Tsimahafotsy, à Behenjy. Des toits percés par du grêle, dans les mêmes localités. Des toits emportés par du vent violent à Ivandry. Effondrement d’un panneau publicitaire à Andranomena, de clôtures à Ambohiman­gakely et à Ivandry. Un arbre est tombé sur une maison, heureusement, vide, à Ivandry. Tels sont les quelques dégâts des averses orageuses qui ont frappé la région d’Anala­manga, hier soir. Les orages ont été accompagnés de grêlons, de vents forts sur les Hautes terres centrales. « Les conditions météorologiques actuelles sont favorables à la formation de grêles. L’atmosphère est instable », explique Lahatra Mampio­nona, prévisionniste auprès du service de Prévisions de la direction générale de la Météorologie, à Ampandria­nomby, hier. Ce phénomène météorologique risque de se reproduire, ce jour. Des averses orageuses sont encore prévues, à Analamanga, cet après-midi, selon les prévisions météorologiques. Elles sont, également, attendues dans les régions Vakinankaratra, Bongolava, Itasy, Alaotra Mangoro, Atsinanana et Vatovavy. Dimanche, le temps sera à nouveau sec sur presque toute l’île. Des averses sont prévues à Alaotra-Mangoro, Sofia, Diana, Analanjirofo et à l’Ouest, à Boeny, Betsiboka et Bongolava. Mais dès lundi, les averses orageuses vont reprendre sur une grande partie de Madagascar, notamment, sur les Hautes terres centrales, comme à Antana­narivo, selon les prévisions. « Nous nous attendons à des précipitations, jusqu’à mercredi », enchaine Lahatra Mampionona. Les températures, par ailleurs, resteront élevées. Les maximales pourraient atteindre les 38°C à Maeva­ta­nàna, et 32°C à Antanana­rivo, ce jour. Demain, une légère baisse des températures maximales est prévue. Elles seront autour de 30°C à Antananarivo.

Vigilance feu

La direction générale de la Météorologie a établi une vigilance météorologique feux/incendies, pour les cinq prochains jours. Les conditions météorologiques seraient propices aux déclenchements, développements et propagations de feux sur l’ensemble du pays sauf sur Analamanga, Alaotra-Mangoro, Betsiboka, une partie de Sofia et Boeny, ce jour et demain. Sur l’ensemble du pays sauf sur Analamanga, Alaotra-Mangoro, Betsiboka, une partie de Sofia, et de Boeny, lundi. Sur l’ensemble du pays sauf sur Analamanga, Alaotra-Mangoro, Androy, une partie de Sofia, Boeny, Betsiboka, Itasy, Bongolava et le Grand Sud, mardi. Sur Diana, Sava, Analanjirofo, Atsinanana, Haute-Matsiatra, Ihorombe, Menabe, une partie de Sofia, Boeny, Betsiboka, Vakinankaratra, Amoron’i Mania et Melaky. Selon la Météo, cette vigilance vise à contribuer sur le processus de prise de décision sur les actions de prévention. Le ministère de l’Environnement et du développement durable note, par ailleurs, que les points de feux constatés sur les images satellites ne sont, pour le moment, pas nombreux.