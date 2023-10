MAROVOAY – Le maire de Marovoay tabassé par un individu

Le maire de la Commune urbaine de Marovoay a été tabassé par un individu cette semaine dans son bureau. Il est sérieusement blessé et évacué à l’hôpital d’Androva à Mahajanga depuis jeudi dernier. Les quarante-six maires regroupés au sein de la région Boeny, menacent de descendre sur place ce mardi 17 octobre, si les sanctions et la loi ne sont pas appliquées à l’encontre de son agresseur. Mercredi, un individu était venu à son bureau pour une demande d’autorisation de transport de dépouille mortelle, une exhumation.

Avertissement

« La secrétaire a expliqué le droit à payer pour le service, qui s’élève à 20 000 ariary. Mais il a proféré des menaces et injures à mon encontre (maire tsy misy dikany, tsy misy iraharahako izany maire izany) et a déclaré qu’il ne veut pas payer car il est un homme d’Etat. J’ai entendu des voix qui s’élevaient dans mon bureau. J’étais alors intervenu pour expliquer que s’il voulait crier, qu’il sorte car le bureau n’est pas un bazar. Et que s’il n’avait pas les moyens de payer, mais c’est le tarif. En réponse, il m’a roué de coups de poings et de pieds », a expliqué le maire. Face à cette situation, l’association des maires de la région Boeny, issus des quarante-six communes, a effectué une déclaration jeudi dernier. « Nous condamnons fermement cet acte qui foule au pied le droit des habitants de Marovoay. Si des mesures et décisions ne seraient pas appliquées à l’encontre de l’agresseur, nous, les 46 maires, irons débarquer à Marovoay ce mardi», a averti le président de l’association des maires de la région Boeny, Fanomezantsoa Jean de Dieu Rakotomalala.