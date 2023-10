MADAJAZZCAR – Johasina à découvrir

Johasina a saisi l’occasion de son retour à Madagascar pour participer au célèbre Festival Mada­jazzcar, un événement musical de renommée inter­nationale. Originaire de Madagascar mais résidant en France, Johasina clôturera sa tournée triomphale dans le pays en se produisant sur scène à Sambalia Antsahavola, ce soir, à l’occasion de ce festival. «Madajazzcar est l’un des festivals les plus anciens, c’est vraiment un honneur pour moi en tant que jeune artiste de pouvoir monter sur scène. Quand j’étais un enfant, mes parents m’ont emmené regarder le Festival Madajazzcar à Ambohijatovo, et actuellement, c’est moi que le public regarde. Donc, c’est comme réaliser un rêve, comme le dit le titre de l’album», ajoute Johasina. En ce mois de septembre, l’artiste Johasina a fait résonner sa musique avec son nouvel album intitulé «Tsy revin-gadra intsony». Cet opus avec neuf titres captivants, marqué par une fusion unique de styles et d’influences, a été présenté lors de deux spectacles à couper le souffle à Ampasanimalo et à Antsirabe, offrant ainsi une expérience inoubliable à ses fans locaux. «Je suis vraiment étonné de voir mes fans derrière moi et parler avec moi lors de cette tournée à Madagascar. Je suis motivé à avancer toujours dans ma carrière musicale. L’album est toujours disponible en version CD et USB pour ceux qui le désirent», déclare Johasina.