FOOTBALL – ÉLECTION FMF – Des émissaires de la Fifa en observateur

L’assemblée générale élective de la Fédération malgache de football se tiendra ce jour au Novotel à Alarobia. Cinq candidats sont en course pour ravir le fauteuil du parton de l’instance nationale.

Jour J. Les yeux des amoureux du ballon rond seront braqués sur Novotel ce samedi, où va se dérouler l’assemblée générale électi­ve de la Fédération malgache de football. Cinq émis- saires des instances internationales sont dans nos murs pour superviser les élections du président de l’instance nationale malgache ainsi que des dix membres du comité exécutif. Trois d’entre eux sont déjà venus à Madagascar assister à l’assemblée générale ordinaire de la fédération en février à Mantasoa en l’occurrence trois responsables de la direction de la gouvernance de la Fifa, Fatou, Ahmed Harraz et Sanda Rasoamahenina, le directeur juridique de la Confédération africaine de football Félix Majani et le vice-président du Cosafa Said Ali Athoumad. Ces hauts responsables du football ont déjà été reçus par les dirigeants en exercice de la fédération hier à Isoraka. «L’assemblée générale élective précèdera encore celle extraordinaire», souligne la secrétaire générale de la fédération, Ranja Mahatovo. L’assemblée générale élective et celle extraordinaire se tiendront ce samedi à partir de 10h au Novotel à Alarobia.

Cinq prétendants, un fauteuil

Une réunion d’information organisée par la Commis­sion électorale nationale indépendante en présence des candidats au poste du président ou leur représentant respectif, ainsi que les candidats au poste de membre du comité exécutif ou leur représentant respectif, a également eu lieu hier après-midi au siège de la fédération. Cinq candidats sont en course au poste du patron du sport roi à Madagascar pour le prochain mandat de quatre ans. Ces prétendants au poste du président sont, en l’occurrence, André Neypa­traiky Rakotomamonjy, numéro 1 dans le bulletin unique, le numéro 2 Stanislas Handriniaina Rakotomalala, le numéro 3 Douglas Astina Wilson, le numéro 4 Victorien Andrianony et le numéro 5 Alfred Randriamanampisoa. Quarante-neuf candidats sont de leur côté éligibles et en course pour les dix places au poste de membre du comité exécutif.