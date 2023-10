DOUBLE DAMES – Iriela et Elisoa s’adjugent le titre

Le circuit ITF Junior J30 a pris fin hier au Club Olympique de Tananarive ou COT d’Ilafy à Antanana­rivo. Sur les quatre tableaux de finale joués hier, les représentants de la Grande île ont remporté deux victoires dont une en simple homme pour Mirija Andriantefihasina et de deux pour Iriela Rajaobe­lina et Elisoa Andriantefihasina en double dames. En double dames, le duo formé par les deux malgaches Iriela Rajaobelina et Elisoa Andriantefihasina a surclassé la paire composée de la Britannique Daisy Clifford et l’Indienne Vanshika Maria Vaiz Vasanth Vaiz en 2 manches 7/6(5) 6/2. Les deux malgaches sont revenues de loin au premier set car menées de 2/5, elles ont réussi à revenir petit à petit pour recoller à 5 partout avant de s’imposer sur le tie-break avec les deux aces ravageurs d’Iriela Rajaobelina qui sont arrivés au bon moment à 5/5 puis 6/5 pour terminer le premier set à 7/6(5). Le deuxième set n’est qu’une simple formalité après la deuxième mise en jeu des quatre protagonistes 2/2. Au quatrième jeu de leur adversaire, Iriela et Elisoa ont réussi un break avant de le confirmer avec le troisième ace d’Iriela Rajaobelina pour mener 5/2. Les deux malgaches ont gagné pour la troisième fois le service de leurs adversaires pour boucler le set en 2/6 synonyme d’un titre en double, accueilli dans la joie par les quelques supporteurs venus au COT d’Ilafy.