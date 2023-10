DISPARITION – Huit jours sans nouvelle d’un routier

Un chauffeur de poids lourd n’a pas donné signe de vie depuis la semaine dernière. Son camion a été intercepté près d’Ambohitrimanjaka avec un nouveau visage au volant.

Huit jours se sont écoulés jusqu’à hier, mais Lucien, conducteur de poids lourd, reste introuvable. Mort ou vif ? Complice ou victime ? Ni sa famille ni ses collègues ni le syndicat des camionneurs de la zone RN2 n’en ont aucune idée. Selon une récente publication de la gendarmerie d’Ambohimangakely, son aide et lui ont quitté Toamasina le 5 octobre, à 10 heures et 26 minutes du matin, pour la capitale. Ils auraient dû décharger un conteneur de tissu à Ambohipanja, dans la commune d’Ankadikely Ilafy, mais ils ont disparu de la circulation. Leur camion a été repéré la dernière fois le lendemain, à 3 heures du matin, à Ambohimangakely. D’après les explications fournies par le président du syndicat de conducteurs professionnels de Madagascar (SCPM), Joelson Gabriel Rakotoarisoa, l’aide-chauffeur serait descendu à Marozevo et Lucien aurait poursuivi seul la route vers Antananarivo.

Pression

Après quelques heures de recherche, le camion a été retrouvé par les gendarmes et les policiers sur la route non loin d’Ambohitri­manjaka. L’information a été confirmée avec photo par la compagnie de la gendarmerie d’Ambohidratrimo. Un tout autre individu maniait le véhicule et non le titulaire. « Nous le connaissons. Il n’est pourtant pas membre de notre syndicat. Il sait certainement où est le vrai chauffeur et ce qui lui arrive », raconte Joelson Gabriel Rakotoarisoa. Les fins limiers veulent pour le moment être discrets. Certains renseignements officieux révèlent qu’au moins trois suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire. Ils sont celui qui a été stoppé avec le camion, un autre routier proche de celui qui demeure sans nouvelle et l’aide-chauffeur déposé à Marozevo. Le syndicat commence alors à mettre la pression sur le déroulement de l’enquête actuellement transférée à la section de recherches criminelles, à Fiadanana. Il insiste sur le cas du second présumé coupable. « Pour ce chauffeur, cousin du disparu, il n’y est absolument pour rien. Nous pensons qu’on le fait chanter. Sa famille se tourmente », dénonce le président du SCPM.