CARION – Les gendarmes interceptent un fourgon

Transport illicite de produits forestiers. L’infraction a été constatée par la gendarmerie de Carion au moment où ses hommes postés au barrage de sécurité sur la route nationale 2, au niveau de Morontsara, ont arrêté un fourgon, mercredi. Ce matin-là, vers 8h15, le véhicule est arrivé de Moramanga pour rejoindre la capitale. Lors d’une fouille minutieuse, les gendarmes ont découvert des bois carrés et des madriers dissimulés soigneusement sous une pile de dix-huit sacs de charbon. Ils comprennent treize palissandres et dix-sept bois ordinaires. Aucun papier n’accompagne le chargement, selon les informations reçues de la compagnie de la gendarmerie d’Imerina centrale. Les produits forestiers ont été récupérés à Andrindra-Morarano, du district de Moramanga, comme l’a expliqué le chauffeur aux gendarmes. Leur propriétaire se trouvait à bord. Le conducteur, lui et deux autres hommes qu’il a payés pour effectuer le déchargement une fois à Antananarivo ont été interpellés. Leur véhicule a été mis en fourrière, la cargaison confisquée et une enquête conduite avec le chef du cantonnement forestier.