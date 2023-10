CAMPAGNE ÉLECTORALE – Andry Rajoelina continue sur sa lancée

En tournée dans la partie nord de Madagascar depuis le début de la campagne électorale, Andry Rajoelina, candidat numéro trois débarque à Boriziny, hier. Comme à son habitude, la foule est venue le soutenir, lui qui fait la propagande avec sa femme et un de ses fils. L’ambiance est toujours chaude avec le président sortant et la population de Boriziny est entrée en communion et adhère à la cause orange. Pour aujourd’hui, le patron du TGV prévoit de venir à Fianarantsoa dans la région Haute-Matsiatra avant de visiter Ihosy. L’amour du peuple envers Andry Rajoelina se voit de plus en plus au fur et à mesure des déplacements dans les localités pour le compte de la campagne électorale. Il prône toujours un discours de gagnant et se dit être d’ores et déjà prêt pour une éventuelle victoire. Avec l’annonce du report du premier tour du scrutin présidentielle au 16 novembre, Andry Rajoelina montre son mécontentement vis-à-vis de la situation. Au contraire de ses adversaires, il est le seul à occuper le terrain. Sa campagne dans la capitale persiste malgré son absence, les députés IRD lui font office de représentants et mènent des partisans pour faire la propagande dans les rues d’Antananarivo. Les véhicules dotés d’écran géant avec des images et vidéos à son effigie circulent aussi déjà dans la capitale.