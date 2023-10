ANTSIRANANA – Des lots non dédouanés mis en vente

Le dépouillement des offres des soumissionnaires a eu lieu, hier, dans les locaux de la douane d’Antsiranana. Des véhicules ainsi que divers lots ont été mis en vente.

Après un avis de vente aux enchères publiques, lancé la semaine dernière, l’administration douanière d’Antsiranana a procédé hier au dépouillement des plis déposés par des soumissionnaires intéressés pour le compte du mois d’octobre 2023. La procédure s’est faite publiquement en présence de ces derniers et sous le contrôle du commissaire-priseur. C’était au bureau de la douane sis dans l’enceinte du port d’Antsiranana. Au total, vingt-et-un lots ont été mis en vente, dont dix-sept véhicules stockés sur le terre-plein, qui n’ont pas encore été récupérés par leurs propriétaires, deux conteneurs de marchandises diverses en souffrance et deux autres lots contenant des marchandises en l’état pavé. Si l’on se réfère aux législations et aux codes en vigueur des douanes, les marchandises ayant passé un séjour prolongé au port sans avoir été dédouanées par leurs propriétaires doivent être vendues aux enchères. Plus exactement, ce sont des marchandises qui n’ont pas été enlevées dans un délai de deux mois à dater de leur inscription au registre de dépôt. C’est pourquoi, la douane a organisé cette vente par soumissions cachetées. Les marchandises sont vendues dans l’état où elles se trouvent, sans aucune garantie de la part de l’administration des douanes. À ce titre, aucune réclamation ne pouvant être admise pour quelque cause que ce soit. Et du lundi au mercredi, la visite des marchandises mises en vente est autorisée.

En public

Selon les explications du receveur des douanes d’Antsiranana, Russel Beankinana, chaque soumissionnaire doit établir un acompte établi en chèque de banque . Il appose de la cire et son paraphe sur l’enveloppe avant de la remettre au commissaire-priseur . Tous les soumissionnaires ont trois jours pour la visite des lots. L’ouverture des plis s’est déroulée en public pour plus de transparence et le même jour, la commission ad hoc publiera les adjudicataires classés par ordre décroissant. Cette fois, seuls les trois premiers des enchérisseurs ont été affichés pour éviter une quelconque complicité entre eux. « La vente aux enchères n’est pas un plaisir mais un dernier recours. Ceci, non seulement pour permettre à la douane d’engranger des recettes mais aussi et surtout pour libérer l’espace de l’enceinte portuaire afin de recevoir d’autres marchandises. C’est pour cela que les douanes ont quand même accordé un délai d’un mois pour récupérer ces marchandises » a souligné le Receveur , tout en notant que toutefois la vente aux enchères est une perte pour l’État, car les recettes seront partagées entre le consignataire, le propriétaire de l’entrepôt et la douane. Suivant la liste définitive des adjudicataires, le prix maximum des voitures vendues est de 61 005 000 ariary pour Forklift SM/SN contre l’épave d’un véhicule Peugeot Boxer (véhicule pompier) sans moteur , sans roue à 601 500 ariary Renault 4 avec les carrosseries très endommagées. Pour les conteneurs en souffrance, les prix planchers varient entre 8 000 000 à 12 000 000 ariary.