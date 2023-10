ANTSIRABE – Le Japon offre un camion-pompier à la région Vakinankaratra

Les feux qui surviennent à Antsirabe devraient être maîtrisés plus rapidement. Ils ont été dotés d’un nouveau matériel, indispensable à la lutte contre les feux : un camion pompier recyclé, offert par le Japon. Pour soutenir la région Vakinankaratra dans son projet de mettre en place un centre de secours d’urgence, le Japon a accordé une enveloppe de 48 376 euros, soit environ 230 000 000 ariary, afin de lui octroyer un camion-pompier recyclé qui constitue un équipement indispensable pour rendre le centre de secours opérationnel. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme d’aide « APL : Aide aux micro- projets locaux en faveur de la sécurité humaine et a fait l’objet d’une signature le 14 février 2022 », peut-on lire dans le communiqué de presse, de la cérémonie de remise de ce matériel, qui s’est tenue, le 12 octobre, dans le chef-lieu de cette région, à Antsirabe. C’est une aubaine pour cette ville qui manque du matériel nécessaire pour l’extinction des feux et de sapeurs-pompiers. Abe Koji, ambassadeur du Japon à Madagascar, a, à cette occasion réaffirmé la volonté du gouvernement du Japon de continuer d’accompagner les autorités malgaches, en mobilisant divers programmes d’assistance et de coopération, dans leurs efforts pour développer Madagascar.