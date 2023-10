AMICAL – Marco Ilaimaharitra forfait

Vingt-et-un joueurs sur les vingt-deux appelés pour disputer les deux matchs amicaux à Casablanca, sont arrivés depuis mercredi en terre marocaine. En cette période de trêve internationale, Madagascar y jouera deux matchs de préparation en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Barea affronteront les Mourabitounes mauritaniens ce soir à 21h30, heure malgache au stade Béchir à Casab­lanca. «Malheureusement l’équipe est amputée de Marco Ilaimaha­ritra. Il s’est blessé lors de son dernier match à son championnat», regrette le sélectionneur Romuald Rakoton­drabe. Le forfait pour raison de blessure de deux autres expatriés en l’occurrence Adrien Trebel du club belge Charleroi et Kenji Van Boto du FC Pau a déjà été annoncé quelques jours plus tôt. La formation mauritanienne sous la houlette du sélectionneur franco-comorien, Amir Abdou qui a amené l’an passé les Cœla­canthes comoriens en quarts de finale de la Coupe d’Afri­que des nations au Cameroun, est meilleure que les Barea sur le papier. La Mauritanie est classée 99e mondial et a disputé les deux dernières éditions de la Can en 2022 au Cameroun et en 2019 en Egypte. À deux reprises, cette nation n’a pu valider son ticket pour la phase finale. Madagascar qui a réalisé un exploit mémorable en atteignant les quarts de finale en 2019 est actuellement classé au 108e rang mondial. Les deux pays se sont rencontrés pour la dernière fois en juin 2019, juste avant la Can. Les Mourabitounes ont ravi la victoire sur le score de 3 à 1. L’équipe mauritanienne est à ossature des expatriés dont la plupart évoluent en cham-pionnat français, en Ligue 1 et Ligue 2. Certains jouent dans des clubs en Belgique, Espagne, Roumanie, Croatie, ou aussi en Turquie,… Trois jours plus tard, Madagascar jouera toujours en amical contre le Bénin à Casablanca.