Star – Une gratification spéciale pour deux cent dix-sept agents

Depuis plusieurs années, et pour preuve de son engagement et de son attachement envers ses employés, la Star a décidé de leur offrir une gratification spéciale.

Ainsi, des agents de la société sont gratifiés d’une médaille de travail, tandis que d’autres sont promus aux différents échelons de l’Ordre national malgache.

Pour cette année, deux cent dix sept agents au total, issus de toutes les exploitations de la Star, ont été les heureux récipiendaires de ces gratifications spéciales, dont cent cinquante quatre ont obtenu une médaille de travail, cinquante-huit ont reçu le grade de « Chevalier de l’Ordre national » et cinq promus au grade d’« Officier de l’Ordre national ». On précise toutefois que les cérémonies de remise ont été organisées dans plusieurs villes, en raison du contexte sanitaire. Les agents des exploitations Star du Grand Tana ont reçu hier leurs récompenses au Carlton Anosy en présence des représentants des autorités locales, des membres du Comité de direction et des Chefs d’exploitation de la Star, mais aussi de leurs proches respectifs.

Dans son intervention, le Directeur général de la Star, Marc Pozmentier a souligné: « Avec plus de deux mille cinq cent emplois directs, cinq usines et quinze agences commerciales à travers le pays, Star est un poids lourd de l’industrie nationale. Nous sommes d’ailleurs très fiers de voir apposer sur l’ensemble de notre production le label Malagasy Ny Antsika que nous a attribué le SIM. C’est une reconnaissance de notre implication permanente dans la promotion et la défense du Vita Malagasy cher à chacun d’entre nous (…). Seul, nous ne sommes rien, ensemble nous pourrons déplacer les montagnes et surtout viser les étoiles ».