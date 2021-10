Ressources halieutiques – La pêche aux crabes bientôt fermée

Course contre la montre. Ils n’ont plus que deux jours. Les opérateurs de la filière crabes ont intérêt à écouler l’ensemble de leur stock, avant le 16 octobre, pour les opérateurs en crabes vivants, et au plus tard le 31 octobre pour les produits congelés. Ces derniers doivent faire la déclaration de leurs réserves avant le 22 octobre.

Selon un communiqué du ministère de la Pêche et de l’économie bleue, publié le 22 septembre, « toute exploitation liée aux crabes de mangrove sera interdite du 16 octobre à 00h jusqu’au 15 décembre à 23h 59. Cela va de la pêche à l’exportation, en passant par la collecte, la vente, l’achat, le transport et la conservation de toute forme de crabes de mangrove, vivants, conservés même en miettes »

Cette suspension, valable sur tout le territoire de Madagascar, intervient pendant la période de reproduction de l’espèce Seylla serrata ou crabe de mangrove. Ce qui la protège de la surexploitation.